Θεσσαλονίκη: Μια παρέα κάνει ντου σε ρεπορτάζ - «Θέλω να μπω στο Luben»

Μια απρόσμενη «εισβολή» νεαρών σε ρεπορτάζ στα Λαδάδικα μετατρέπει την αμηχανία σε γιορτινή ιστορία δρόμου.

Ρεπορτάζ στα Λαδάδικα
Ρεπορτάζ στα Λαδάδικα | Glomex / @open news
Τα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη έχουν πάντα έναν δικό τους παλμό. Μια γλυκιά χαρμολύπη που γίνεται φως, μια νοσταλγία που απλώνεται στα στενά και ντύνεται με χιλιάδες λαμπάκια. Στα Λαδάδικα, εκεί όπου η πόλη χτυπά πιο ζωντανά, ένας δημοσιογράφος βρέθηκε για ένα απλό ρεπορτάζ - που τελικά μόνο απλό δεν αποδείχθηκε.

 

Μια παρέα νεαρών, ήδη στο κέφι της βραδιάς, έκανε… ντου μπροστά στην κάμερα. Η «παράνοια» της στιγμής κορυφώθηκε όταν ο καθένας άρχισε να πετάει τη δική του ατάκα: από το κλασικό «Μόνο Ελλάδα» μέχρι το σουρεαλιστικό «Είμαστε στον αέρα» και το απροσδόκητο «Ήσουν κροκόδειλος».

Άλλοι τραγουδούσαν, άλλοι αγκάλιαζαν τον δημοσιογράφο, όλοι όμως χαιρετούσαν και φώναζαν «Χρόνια πολλά».

Ήταν μια ακόμη αμήχανη —αλλά τελικά αθώα— στιγμή για τους ανθρώπους των ρεπορτάζ, που συχνά βρίσκονται στη μέση της γιορτινής τρέλας της πόλης. 

