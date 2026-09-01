Η τεχνολογία συχνά υπόσχεται θαύματα, αλλά μερικές φορές αρκεί μια στιγμιαία απώλεια σήματος για να μετατρέψει μια ιστορική επίδειξη καινοτομίας σε ένα κωμικοτραγικό viral βίντεο.

Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Πακιστανός λάτρης της τεχνολογίας, Ehsan Zafar. Οραματιζόμενος την οδήγηση της νέας εποχής, κατασκεύασε ένα πλήρως τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο, το οποίο ελέγχεται απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου και δορυφορικής σύνδεσης, χρησιμοποιώντας κάμερες 360 μοιρών για πλήρη ορατότητα.

Θέλοντας να αποδείξει την αξιοπιστία του δημιουργήματός του, ο Zafar οργάνωσε μια ζωντανή δοκιμή στους δρόμους του Ισλαμαμπάντ, κοντά στην πλατεία D-Chowk. Στη θέση του συνοδηγού καθόταν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος κατέγραφε τη διαδρομή. Σε μια στιγμή απόλυτου ενθουσιασμού, ακούγεται να λέει στην κάμερα: «Σίγουρα, δεν υπάρχει έλλειψη ταλέντων στο Πακιστάν!».

Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά από αυτή την επική δήλωση, ο νόμος του Μέρφυ χτύπησε αλύπητα: η σύνδεση στο διαδίκτυο έπεσε.

Ο εφευρέτης είχε διαβεβαιώσει ρητά πως το όχημα διέθετε δικλείδα ασφαλείας (failsafe) και θα ακινητοποιούνταν αυτόματα σε περίπτωση αποσύνδεσης. Στην πράξη, όμως, το σύστημα κατέρρευσε. Το τιμόνι «νέκρωσε», τα φρένα δεν λειτούργησαν ποτέ και το ακυβέρνητο πλέον όχημα καρφώθηκε με ταχύτητα στο χειρότερο δυνατό εμπόδιο: ένα σταθμευμένο βαν της αστυνομίας.

Το βίντεο της σύγκρουσης έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου.