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Viral σερβιτόρος ταβέρνας που σήκωσε φορτωμένο δίσκο στον έναν ώμο για ένα challenge - Έφαγε κράξιμο

Σάλος έχει προκληθεί στο TikTok με σερβιτόρο σε ταβέρνα που σήκωσε έναν υπερφορτωμένο δίσκο στον έναν ώμο, στο πλαίσιο ενός challenge.

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Σερβιτόρος σηκώνει φορτωμένο δίσκο στον έναν ώμο
Σερβιτόρος σηκώνει φορτωμένο δίσκο στον έναν ώμο | TikTok / @anastasiadis16
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Ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο σε προβολές, βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, στο οποίο σερβιτόρος σε ταβέρνα φαίνεται να σηκώνει έναν υπερφορτωμένο δίσκο στον έναν ώμο, στο πλαίσιο ενός challenge.

Συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε στο βίντεο που έχει γίνει viral, ο σερβιτόρος έχει τοποθετήσει τα πιάτα που βρίσκονταν σε ένα τεράστιο τραπέζι σε σχήμα «Π» που χωράει τουλάχιστον 20 άτομα, ώστε να καταφέρει να τα μεταφέρει στην κουζίνα κάνοντας μόνο ένα «δρομολόγιο».

Μάλιστα στη λεζάντα του βίντεο που έχει αναρτήσει ο ίδιος, γράφει: «Προκαλούμε όλους τους σερβιτόρους», μετατρέποντας την επικίνδυνη κίνηση σε challenge.

@anastasiadis16

Προκαλούμε όλους τους σερβιτορους

♬ πρωτότυπος ήχος - Panik Records

Οι αντιδράσεις του κοινού κάτω από το βίντεο ήταν εκατοντάδες με τους περισσότερους να συμφωνούν ότι δεν χρειάζεται να καταπονεί το σώμα του.

Μερικά από τα σχόλια ήταν τα εξής: «Μην καταπονείτε το σώμα σας! Τα λεφτά τα βγάζουν και τα καίνε σε μια βραδιά τα αφεντικά... ο υπάλληλος τον βασικό!», «Μπράβο!! Είσαι το καλύτερο Μουλάρι», «αυτό δεν είναι καν φλεξ...Πάει η μέση του», «τενοντίτιδα is calling».

 

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