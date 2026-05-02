Καλά νέα για τον Τίμι: Ελεύθερη η φάλαινα που είχε παγιδευτεί στη Βαλτική

Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται σχετικά με τον «Τίμι», τη νεαρή φάλαινα που είχε τον τελευταίο μήνα παγιδευτεί σε αβαθή νερά στα ανοιχτά της νήσου Πόελ, στη Βαλτική Θάλασσα. Όπως γίνεται γνωστό, αφέθηκε ελεύθερος στην ανοιχτή θάλασσα.

Η φάλαινα ρυμουλκήθηκε χθες, Παρασκευή (01/05) κατά μήκος των ακτών της Δανίας και νωρίτερα σήμερα κολύμπησε ελεύθερη στη Βόρεια Θάλασσα, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ο Γενς Σβαρκ, μέλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει την επιχείρηση διάσωσης.

#Wal #Buckelwal #Timmy #Hope hat doch tatsächlich das geeignete Feng Shui Zeitfenster gewählt, um die beste Wasserströmungsqualität zu haben, die ihn sicher in seine Gefilde führt.

Gestern war es gefährlich. pic.twitter.com/c1KRuJM8Cm — Sarah T. Boyo (@SarahTBoyo1) May 2, 2026

Ο «Τίμι» είχε μείνει ακινητοποιημένος στα αβαθή επί 29 ημέρες και η προσπάθεια για τη διάσωση και την επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον απασχολούσε καθημερινά τη δημοσιότητα στη Γερμανία.

Την περασμένη Τρίτη μεταφέρθηκε σε φορτηγίδα με νερό και ρυμουλκήθηκε έως το σημείο από όπου αφέθηκε ελεύθερος.

Είναι ωστόσο άγνωστο πότε ακριβώς η φάλαινα κολύμπησε εκτός της φορτηγίδας, καθώς και το εάν η απελεύθέρωσή της ισοδυναμεί οπωσδήποτε με διάσωσή της. Έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε αιχμαλωσία, οι θαλάσσιοι βιολόγοι αμφισβητούν εάν η φάλαινα εξακολουθεί να μπορεί να κολυμπά και να βουτάει κανονικά.

Relief and joy were palpable as rescue workers tugged and guided a humpback whale stranded off Germany's Baltic coast into a floating tank within a barge that will later be pulled out to the North Sea https://t.co/LxEbdvolyH pic.twitter.com/HB2oQhi0Y5 — Reuters (@Reuters) April 28, 2026

«Η φάλαινα, από όλες τις απόψεις, απέχει πολύ από το να είναι υγιής», δήλωσε στο dpa ο θαλάσσιος βιολόγος Φάμπιαν Ρίτερ. Η Υπηρεσία Προστασίας Φαλαινών και Δελφινιών (WDC) τόνισε από την πλευρά της ότι μια διάσωση μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο όταν η φάλαινα επιστρέψει στον Βόρειο Ατλαντικό και επιβιώσει εκεί μακροπρόθεσμα, το δέρμα της έχει αναρρώσει πλήρως, αναζητά ξανά ανεξάρτητα τροφή, παίρνει βάρος και επιδεικνύει τις φυσικές της συμπεριφορές».

Jutro wieczorem ekspedycja ratunkowa z humbakiem, powinna dotrzeć na wody cieśn. Skagerrak. Timmy podróżuje w gigantycznym morskim akwarium, za które służy holowana barka. "Płyniemy z prędkością ok 4 węzłów, do pokonania mamy 300 mil" - mówi mi załoga. @se_pl @eska_pl pic.twitter.com/Qthq9lkWfI — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) April 30, 2026