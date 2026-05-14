Μητέρα δελφίνι θρηνεί επί μέρες το νεκρό της νεογνό: Μία σπάνια εικόνα στον Αμβρακικό

Ο Αμβρακικός Κόλπος γίνεται τις τελευταίες μέρες πεδίο ενός σπάνιου και συγκινητικού φαινομένου, καθώς μία μητέρα ρινοδέλφινο παραμένει δίπλα στο νεκρό της νεογνό δελφίνι, επιδεικνύοντας μία πένθιμη συμπερφορά σπάνια στην άγρια φύση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από επαγγελματίες της θάλασσας, καθώς και Συνεργάτες της Μονάδας Βιοπαρακολούθησης Θαλάσσιων Θηλαστικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κάθε ανθρώπινη προσέγγιση προκαλεί έντονο στρες στη μητέρα, η οποία προσπαθεί να απομακρύνει το μικρό της από ανθρώπους και σκάφη.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «παρακαλούνται θερμά πολίτες και επισκέπτες σκάφη αναψυχής, αλιείς, κάθε θαλάσσια δραστηριότητα στην περιοχή, να ΜΗΝ προσεγγίζουν το δελφίνι και να διατηρούν μεγάλη απόσταση ασφαλείας».

Αμβρακικός: Ένα δελφίνι που «καθρεφτίζει» εμάς

Τονίζεται πως «η ανθρώπινη όχληση μπορεί:

να επηρεάσει σοβαρά τη φυσική διαδικασία θρήνου

θρήνου να προκαλέσει ακραίο στρες

να οδηγήσει σε απρόβλεπτη ή επιθετική συμπεριφορά του δελφινιού

ή του δελφινιού να επιφέρει ποινικές συνέπειες, καθώς τα θαλάσσια θηλαστικά προστατεύονται αυστηρά από τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία

Παράλληλα, η αποφυγή προσέγγισης είναι απαραίτητη και για λόγους ανθρώπινης ασφάλειας, καθώς τα δελφίνια σε κατάσταση έντονου στρες ή προστατευτικής συμπεριφοράς ενδέχεται να αντιδράσουν απρόβλεπτα στην παρουσία ανθρώπων ή σκαφών.

Όπως αναφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Έλενα Ακριτοπούλου, στέλεχος του Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ», «η αποφυγή προσέγγισης είναι απαραίτητη και για λόγους ανθρώπινης ασφάλειας, καθώς τα δελφίνια σε κατάσταση έντονου στρες ή προστατευτικής συμπεριφοράς ενδέχεται να αντιδράσουν απρόβλεπτα στην παρουσία ανθρώπων ή σκαφών.

Το πένθος στα κητώδη αποτελεί καταγεγραμμένη και εξαιρετικά σύνθετη κοινωνική συμπεριφορά. Μητέρες δελφινιών και φαλαινών έχουν παρατηρηθεί διεθνώς να παραμένουν δίπλα στα νεκρά μικρά τους για ημέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, μεταφέροντάς τα ή παραμένοντας δίπλα τους πριν τα εγκαταλείψουν».

Η κ. Ακριτοπούλου τονίζει πως «σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η μητέρα της θρηνούσας μητέρας ρινοδέλφινου, πρόκειται πιθανό για την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή συμπεριφοράς θρήνου κητώδους στην Ελλάδα».

Ο πληθυσμός των ρινοδέλφινων του Αμβρακικού Κόλπου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο ιδιαίτερους πληθυσμούς της Μεσογείου, με υψηλή οικολογική αξία για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου.