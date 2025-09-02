«Νικητές» του πιο πρόσφατου trend στο TikTok, που θέλει τα ζευγάρια να κόβουν κάτι άλλο εκτός από την τούρτα στον γάμο τους, θα πρέπει να θεωρούνται δύο νεόνυμφοι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, που έβαλαν στη μέση ένα ζουμερό burger.

Ένα ζευγάρι από το Ηράκλειο αποφάσισε να αφήσει κατά μέρος τη συνηθισμένη εντυπωσιακή γαμήλια τούρτα και να σερβίρει, στη θέση της, ένα τεράστιο burger! Με λιωμένο τυρί, τραγανό μπέικον και όλα τα «σωστά» υλικά, έγινε το επίκεντρο της δεξίωσης, αντικαθιστώντας το κλασικό κόψιμο της τούρτας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο ανέβηκε στο TikTok και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες. Τα σχόλια ποικίλλουν – άλλοι χειροκροτούν την πρωτοτυπία του ζευγαριού και το πόσο αντισυμβατικό στάθηκε, ενώ άλλοι απλώς… έμειναν να σκέφτονται πόσο θα ήθελαν μια μπουκιά.