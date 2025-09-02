Μενού

Το «ζευγάρι της χρονιάς» στην Κρήτη: Έκοψαν burger στον γάμο τους

Το βίντεο του TikTok από την Κρήτη, έγινε γρήγορα viral. Οι νεόνυμφοι αποθεώθηκαν από τους χρήστες.

Reader symbol
Newsroom
Ζευγάρι στην Κρήτη έκοψε burger στον γάμο του
Ζευγάρι στην Κρήτη έκοψε burger στον γάμο του | Facebook - @Αναδρομές live
  • Α-
  • Α+

«Νικητές» του πιο πρόσφατου trend στο TikTok, που θέλει τα ζευγάρια να κόβουν κάτι άλλο εκτός από την τούρτα στον γάμο τους, θα πρέπει να θεωρούνται δύο νεόνυμφοι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, που έβαλαν στη μέση ένα ζουμερό burger.

Ένα ζευγάρι από το Ηράκλειο αποφάσισε να αφήσει κατά μέρος τη συνηθισμένη εντυπωσιακή γαμήλια τούρτα και να σερβίρει, στη θέση της, ένα τεράστιο burger! Με λιωμένο τυρί, τραγανό μπέικον και όλα τα «σωστά» υλικά, έγινε το επίκεντρο της δεξίωσης, αντικαθιστώντας το κλασικό κόψιμο της τούρτας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο ανέβηκε στο TikTok και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες. Τα σχόλια ποικίλλουν – άλλοι χειροκροτούν την πρωτοτυπία του ζευγαριού και το πόσο αντισυμβατικό στάθηκε, ενώ άλλοι απλώς… έμειναν να σκέφτονται πόσο θα ήθελαν μια μπουκιά.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

VIRAL