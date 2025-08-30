Αρρωσταίνουμε όντως από το air-condition; Η πιο σοβαρή ασθένεια που μπορείς να κολλήσεις

Το λέμε και το ξαναλέμε όταν αρρωσταίνουμε μέσα στην ντάλα του καλοκαιριού. «Αρρώστησα από το air-condition». Ένας μικρός τρόπος να δικαιολογήσουμε το πώς είναι δυνατόν να αρρωστήσαμε τις καυτές ημέρες του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Υπάρχουν μάλιστα πολλοί που προτιμούν τη ζέστη από το να βρεθούν σε έναν χώρο με κλιματισμό, φοβούμενοι μην κολλήσουν κάτι λόγω του air-condition. Αυτό μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό αλλά όχι και τελείως παράλογο.

Η Primrose Freestone είναι Λέκτορας στην Κλινική Μικροβιολογία στο Πανεπιστήμιο του Leicester. Σε κείμενό της στο Conversation, τονίζει ότι πράγματι ένα κλιματιστικό μπορεί να γίνει τόπος ανάπτυξης μικροβίων. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν συντηρείται καλά.

Μία έρευνα που δείχνει ότι αρρωσταίνουμε ευκολότερα

Έτσι, δεν είναι καθόλου απίθανο ένα κλιματιστικό να γίνει πιθανή πηγή για πολλές λοιμώξεις του αναπνευστικού ξεκινώντας από το κοινό κρυολόγημα και φτάνοντας μέχρι την πνευμονία. Και αυτό μπορούμε να το δούμε μέσα από μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε στην Ινδία το 2023.

Στην έρευνα αυτή συγκρίθηκαν 200 υγιείς ενήλικες που δούλευαν 6 με 8 ώρες την ημέρα σε γραφείο με κλιματισμό. Από την άλλη πλευρά, οι άλλοι 200 που δούλευαν χωρίς air condition. Σε περίοδο δύο χρόνων, η πρώτη ομάδα είχε σταθερά περισσότερα συμπτώματα κρυώματος και αλλεργιών σε σχέση με την ομάδα που δεν δούλευε σε air-condition.

Αυτό βέβαια προκύπτει πάντοτε λόγω ενός κλιματιστικού που δεν λειτουργεί καλά και επομένως απελευθερώνει αλλεργιόνα, χημικά και φυσικά μικροοργανισμούς στον χώρο.

Κλιματιστικό | Shutterstock

Η πιο σοβαρή ασθένεια που μπορείς να κολλήσεις από το κλιματιστικό

H πιο γνωστή και επικίνδυνη ασθένεια είναι φυσικά η περίφημη «νόσος των Λεγεωνάριων» που προκαλείται από το βακτήριο Legionella pneumophila. Πρόκειται για μία πάθηση των πνευμόνων που προκαλείται από την εισπνοή σταγόνων νερού που εμπεριέχουν αυτά τα βακτήρια.

Τα συμπτώματα της νόσου των Λεγεωνάριων μοιάζουν πολύ με την πνευμονία προκαλώντας δύσπνοια, βήχα, πόνο στην περιοχή του στέρνου, πυρετό και κόπωση. Η ανάρρωση μπορεί να πάρει εβδομάδες, ενώ η συγκεκριμένη ασθένεια μπορεί να γίνει επικίνδυνη ακόμα και για την ίδια τη ζωή του ασθενούς.

Τα κλιματιστικά είναι είναι σχεδιασμένα να φιλτράρουν τον αέρα από επικίνδυνους μικροοργανισμούς, αποκλείοντάς τα από τον αέρα που αναπνέουμε σε κλειστό χώρο. Ωστόσο, το φιλτράρισμα δεν λειτουργεί αν η προστατευτική ασπίδα του είναι βρόμική ή παλιά.

Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, λοιπόν, είναι οπωσδήποτε να συντηρούμε το κλιματιστικό μας και να καθαρίζουμε τα φίλτρα του με μεγάλη προσοχή και γιατί όχι τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Αν το κάνουμε αυτό, η απαραίτητη στην Ελλάδα χρήση του κλιματιστικού θα είναι πολύ ασφαλέστερη.