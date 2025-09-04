Βοτουλινική τοξίνη: Τι να αποφύγετε για τη θεραπεία που θα φέρει τέλειο αποτέλεσμα

Η θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη (botox) αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες και αποτελεσματικές μεθόδους για τη μείωση των δυναμικών ρυτίδων έκφρασης, όπως είναι το «πόδι της χήνας», οι ρυτίδες του μετώπου και του μεσόφρυου.

Πρόκειται για μια μη επεμβατική, ταχύτατη και ασφαλή θεραπεία, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται από έμπειρο ιατρό.

Πώς λειτουργεί η βοτουλινική τοξίνη;

«Η βοτουλινική τοξίνη χρησιμοποιείται, εδώ και δεκαετίες, σε μεγάλες δόσεις για την αντιμετώπιση των σπασμών συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων. Η αποτελεσματικότητά της άνοιξε το δρόμο για τη χρήση της, σε πολύ μικρότερες δόσεις, στην αισθητική ιατρική για τον περιορισμό των σπασμών των μιμικών μυών του προσώπου (οι μιμικοί μύες είναι οι μύες που βρίσκονται πίσω από τις εκφράσεις του προσώπου και, σε βάθος χρόνου είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία των ρυτίδων).

Η βοτουλινική τοξίνη επιδρά στη νευρομυϊκή σύναψη των μιμικών μυών με αποτέλεσμα να μειώνει την κινητικότητά τους και το αποτέλεσμα της δράσης αυτής είναι άκρως θεαματικό. Η θεραπεία, εφόσον εφαρμοστεί από ειδικό ιατρό, που γνωρίζει τους κανόνες έγχυσης, τη δοσολογία, το πώς, το πού και το κάθε πότε πρέπει να εγχυθεί η τοξίνη, δεν έχει καμία παρενέργεια», αναφέρει ο κ. Γεώργιος Α. Παπαγεωργίου, Διευθυντής Πλαστικός Χειρουργός στο Metropolitan Hospital.

«Ωστόσο, συνεχίζει, απαιτείται η προσοχή σας, ιδίως όσον αφορά κάποιες «οικονομικές εορταστικές» προσφορές οι οποίες μπορεί να σας κοστίσουν τελικά πολύ περισσότερο. Παράδειγμα: μπορεί, είτε γιατί το φιαλίδιο της τοξίνης έχει ανοιχτεί και έχει μείνει στο ψυγείο για πολύ καιρό πριν τη θεραπεία για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, είτε γιατί η τοξίνη ενίεται σε μεγάλη αραίωση, είτε γιατί δεν χορηγείται η σωστή δόση, είτε γιατί ο οργανισμός σας έχει παραγάγει αντισώματα κατά της τοξίνης λόγω συχνότερης από το κανονικό χορήγησής της, να μην «παραλύσει» τελείως η μυϊκή ομάδα-στόχος και εμφανίζει ακόμα κινητικότητα ή να αρχίσει να εμφανίζεται κινητικότητα πολύ πριν τους 6 μήνες, που είναι η χρονική διάρκεια του αποτελέσματος μιας ορθής θεραπείας από έναν ειδικό», επισημαίνει, εξηγώντας τι επιτρέπεται και τι όχι μετά τη θεραπεία.

Τι να αποφύγετε μετά τη θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη

Η εφαρμογή είναι εξαιρετικά απλή: η συνιστώμενη ποσότητα βοτουλινικής τοξίνης ενίεται με πολύ λεπτή βελόνα σε συγκεκριμένους μυς. Όσον αφορά αυτό το στάδιο, γενικά, έχετε υπόψη ότι η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από την ποσότητα (μονάδες) της τοξίνης ανά περιοχή και όχι από τον αριθμό των τσιμπημάτων ή την ποσότητα του διαλύματος που εφαρμόζεται.

Υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε και μάλιστα αμέσως μετά τη θεραπεία.

Μπορείτε να πλύνετε το πρόσωπό σας, να χαμογελάσετε, να συνοφρυωθείτε και γενικά να συνεχίσετε να εκφράζεστε με τους μυς του προσώπου σας (χωρίς ωστόσο υπερβολές) και να κάνετε και πλήρες μακιγιάζ. Ωστόσο, αν θελήσετε να ξεκουραστείτε, να ξαπλώσετε, να κάνετε έναν σύντομο ύπνο, θυμηθείτε:

1. Μην ξαπλώσετε μπρούμυτα

Ξαπλώστε ανάσκελα ακουμπώντας το κεφάλι σας σε ψηλό μαξιλάρι. Για πόση ώρα; Για τέσσερις τουλάχιστον ώρες μετά την εφαρμογή της βουτολινικής τοξίνης. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί χρειάζεται χρόνος για να «καθίσει» σωστά το εγχεόμενο υλικό στο πρόσωπό σας (αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με το φυσιολογικό «πρήξιμο» μετά την εφαρμογή, που θα κρατήσει λίγο παραπάνω χρόνο).

2. Αποφύγετε τη σωματική άσκηση

Όσο της άσκησης/άθλησης και να είστε, καλό θα είναι να αποφύγετε τη γυμναστική και την έντονη κόπωση για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή της θεραπείας. Γιατί; Γιατί το πρόσωπό σας χρειάζεται αυτό το χρονικό διάστημα για να «ηρεμήσει», ειδικά αν έχουν προκύψει μώλωπες και κοκκινίλες.

3. Μην τρίβετε το πρόσωπό σας

Είναι συχνό και πολύ ανθρώπινο να «πάει το χέρι σας εκεί», στο σημείο της ένεσης, είτε για να «νιώσετε» την αλλαγή αγγίζοντάς την, είτε για να ανακουφιστείτε τρίβοντας το σημείο καθώς η επίδραση της αναισθητικής κρέμας έχει αρχίσει να περνάει. Μην το κάνετε. Επίσης μην ξύσετε το σημείο και μη ρίξετε ζεστό νερό επάνω του.

Αφήστε το δέρμα και τους μυς της θεραπείας να αφομοιώσουν «με την ησυχία τους» το ενέσιμο υλικό και σε δύο με επτά ημέρες που θα γίνουν εμφανή τα πρώτα αποτελέσματα της θεραπείας θα «τρίβετε τα μάτια σας»…

«Η θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη είναι ασφαλής, εφόσον εφαρμόζεται σωστά και ακολουθούνται οι απαραίτητες ιατρικές οδηγίες» καταλήγει ο κ. Παπαγεωργίου.

*Η Κλινική Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής του Metropolitan Hospital προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής και επανορθωτικής χειρουργικής, από τις πιο απλές μη επεμβατικές θεραπείες έως τις πλέον απαιτητικές επεμβάσεις προσώπου και σώματος. Η φροντίδα κάθε περιστατικού γίνεται με σεβασμό στην ατομικότητα του κάθε ενδιαφερόμενου και με γνώμονα την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της αισθητικής ισορροπίας.