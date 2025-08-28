Μενού

Δανία – Γροιλανδία: Ζήτησαν συγγνώμη για την αναγκαστική πρακτική αντισύλληψης σε 4.500 γυναίκες

Η Δανία και η Γροιλανδία απολογήθηκαν για την κακομεταχείρηση των ιθαγενών γυναικών.

Γροιλανδία Δανία
Οι σημαίες της Γροιλανδίας και της Δανίας | Shuttestock
Δανία και Γροιλανδία ζήτησαν συγγνώμη για τη συμμετοχή τους στην ιστορική κακομεταχείριση των ιθαγενών κοριτσιών και γυναικών της Γροιλανδίας, η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, και αναγκαστική αντισύλληψη για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ως «ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας μας» χαρακτήρισε το ζήτημα ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρεντερίκ Νίλσεν, ενώ με τη σειρά της, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντερίκσεν, τόνισε ότι δεν μπορεί το παρελθόν να αλλάξει, αλλά «μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη». 

