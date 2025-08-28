Δανία – Γροιλανδία: Ζήτησαν συγγνώμη για την αναγκαστική πρακτική αντισύλληψης σε 4.500 γυναίκες

Δανία και Γροιλανδία ζήτησαν συγγνώμη για τη συμμετοχή τους στην ιστορική κακομεταχείριση των ιθαγενών κοριτσιών και γυναικών της Γροιλανδίας, η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, και αναγκαστική αντισύλληψη για σχεδόν δύο δεκαετίες.
Ως «ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας μας» χαρακτήρισε το ζήτημα ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρεντερίκ Νίλσεν, ενώ με τη σειρά της, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντερίκσεν, τόνισε ότι δεν μπορεί το παρελθόν να αλλάξει, αλλά «μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη».
