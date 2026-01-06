Τα 6 λάθη στη φροντίδα των ποδιών τον χειμώνα: Ένα από αυτά το κάνουμε όλοι

Ο χειμώνας είναι η εποχή που τα πόδια μας χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Το κρύο, η υγρασία και τα κλειστά παπούτσια δημιουργούν συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε δυσάρεστα προβλήματα, όπως επισημαίνει το elevate your sole.

Ας δούμε ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε.

Δεν αφήνουμε τις μπότες να στεγνώσουν καλά

Οι χειμερινές μπότες μας προστατεύουν από το κρύο, όμως αν τις φοράμε υγρές, εγκλωβίζεται μέσα τους υγρασία. Αυτό δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια και μύκητες, με αποτέλεσμα κακοσμία και ερεθισμούς.

Τι να κάνεις: Άφησε τις μπότες να αερίζονται, βγάλε τους πάτους αν γίνεται και εναλλάσσε τις με άλλο ζευγάρι ώστε να στεγνώνουν πλήρως.

Παραμελούμε την κυκλοφορία του αίματος

ωμένα ή μουδιασμένα. Η κακή κυκλοφορία μπορεί να οδηγήσει σε σκασίματα και καθυστερημένη επούλωση.

Τι να κάνεις: Κάνε απλές ασκήσεις, διατάσεις ή ζεστά ποδόλουτρα για να ενεργοποιήσεις την κυκλοφορία.

Αν έχεις προβλήματα υγείας όπως διαβήτη, η προσοχή είναι ακόμη πιο σημαντική.

Φοράμε λάθος υλικά στα παπούτσια

Τα συνθετικά υλικά (πλαστικό, PVC) δεν αφήνουν το πόδι να αναπνέει. Έτσι παγιδεύουν ιδρώτα και θερμότητα, προκαλώντας υγρασία και κακοσμία.

Τι να κάνεις: Προτίμησε δέρμα, ύφασμα ή φυσικές ίνες που επιτρέπουν τον αερισμό. Βεβαιώσου ότι τα παπούτσια εφαρμόζουν σωστά, χωρίς να είναι υπερβολικά χαλαρά.

Οι κάλτσες που δεν αλλάζονται συχνά ή είναι από συνθετικά υλικά κρατούν την υγρασία στο δέρμα, κάτι που ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων.

Τι να κάνεις: Επίλεξε βαμβακερές, μάλλινες ή από μπαμπού και άλλαζέ τες καθημερινά. Αν ιδρώνεις πολύ, άλλαζέ τες και μέσα στη μέρα.

Κοιμόμαστε με κάλτσες

Αν και φαίνεται ζεστό και άνετο, ο ύπνος με κάλτσες μπορεί να παγιδεύσει θερμότητα και υγρασία, δημιουργώντας συνθήκες για μύκητες.

Τι να κάνεις: Προτίμησε να κοιμάσαι ξυπόλυτος. Αν χρειάζεσαι επιπλέον ζέστη, φόρεσε χαλαρές, βαμβακερές ή μάλλινες κάλτσες που δεν πιέζουν το πόδι.

Δεν πλένουμε τα πόδια καθημερινά

Τα πόδια έχουν περισσότερους ιδρωτοποιούς αδένες από κάθε άλλο σημείο του σώματος. Αν δεν πλένονται καθημερινά, η υγρασία και ο ιδρώτας γίνονται τροφή για βακτήρια και μύκητες.

Τι να κάνεις: Πλένε τα πόδια σου με σαπούνι και νερό κάθε μέρα, δίνοντας προσοχή ανάμεσα στα δάχτυλα. Στέγνωσέ τα καλά με καθαρή πετσέτα πριν φορέσεις κάλτσες.

Ξεχνάμε την απολέπιση και την ενυδάτωση

Ο ξηρός αέρας και η θέρμανση κάνουν το δέρμα των ποδιών τραχύ και ευάλωτο σε σκασίματα.

Τι να κάνεις: Κάνε ήπια απολέπιση μία φορά την εβδομάδα και χρησιμοποίησε πλούσια κρέμα ποδιών. Απόφυγε να βάζεις κρέμα ανάμεσα στα δάχτυλα για να μην δημιουργηθεί υγρασία.

Αν έχεις κάλους ή άλλες παθήσεις, επισκέψου ποδίατρο για έλεγχο.