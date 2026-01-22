Μενού

ΕΟΔΥ: «Καμπανάκι» για γρίπη και κορονοϊό - 13 θάνατοι σε μία εβδομάδα

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από γρίπη και έξι από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ.

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από γρίπη στο χρονικό διάστημα (12 Ιανουαρίου 2026 – 18 Ιανουαρίου 2026) και έξι από κορονοϊό, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ. Ο αριθμός των νοσηλειών παρουσιάζει μείωση τόσο για τη γρίπη, όσο και για τον κορονοϊό.

Ο αριθμός κρουσμάτων γρίπης ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ και η περιπτώσεις κρουσμάτων σε διαγνωστικούς ελέγχους για κορονοϊό στην επικράτεια παρουσίασε επίσης μείωση στο ίδιο διάστημα αναφοράς.

