ΕΟΔΥ: «Καμπανάκι» για γρίπη και κορονοϊό - 13 θάνατοι σε μία εβδομάδα

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από γρίπη στο χρονικό διάστημα (12 Ιανουαρίου 2026 – 18 Ιανουαρίου 2026) και έξι από κορονοϊό, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ. Ο αριθμός των νοσηλειών παρουσιάζει μείωση τόσο για τη γρίπη, όσο και για τον κορονοϊό.

Ο αριθμός κρουσμάτων γρίπης ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ και η περιπτώσεις κρουσμάτων σε διαγνωστικούς ελέγχους για κορονοϊό στην επικράτεια παρουσίασε επίσης μείωση στο ίδιο διάστημα αναφοράς.