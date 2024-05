Έρχονται αποφάσεις για την υγεία το καλοκαίρι

Σειρά αποφάσεων και εξελίξεων στο χώρο της υγείας αναμένονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Μεταξύ αυτών αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν για το «ταμείο καινοτομίας», δηλαδή, το κανάλι χρηματοδότησης νέων καινοτόμων θεραπειών, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς. Εξελίξεις έρχονται, ωστόσο, και όσον αφορά στην επέκταση της λίστας αποζημίωσης βιοδεικτών.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά τις ευρωεκλογές αναμένεται και η συνάντηση του Υπουργού με τη φαρμακοβιομηχανία για την ενημέρωση αναφορικά με την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης και τον απολογισμό των μέτρων για τον εξορθολογισμό της. Η συνάντηση αυτή πήρε παράταση με σκοπό να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για το 1ο εξάμηνο.

«Μέσα στο καλοκαίρι θα λάβουμε σχετικές αποφάσεις να φτιάξουμε το κανάλι καινοτομίας, το οποίο είναι απαραίτητο για να διασφαλίζει την εισαγωγή νέων θεραπειών με βιώσιμο τρόπο στο θεραπευτικό μας σύστημα» ανέφερε ο Υπουργός εκτιμώντας ότι τον επόμενο χρόνο θα είναι έτοιμο.

Βασικό ερώτημα βέβαια είναι πώς θα χρηματοδοτείται αυτό το κανάλι, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν θα εντάσσεται στο φαρμακευτικό προϋπολογισμό.

«Θέλουμε να οικοδομήσουμε μηχανισμό εξατομικευμένων θεραπειών και μετρήσιμων στόχων για την παροχή ατομικής θεραπείας στους ασθενείς, που είναι η νέα τάση» πρόσθεσε ο Υπουργός.

Στην τελική ευθεία ο e-Φάκελος ασθενούς

Αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας της χώρας, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε:

«Σε λίγους μήνες αναμένεται η παράδοση του πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή, έτσι θα μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούμε την πραγματική υγειονομική κατάσταση του πληθυσμού μας, σε πραγματικό χρόνο και να εξάγουμε συμπεράσματα για τις πολιτικές Υγείας που θα εφαρμόσουμε κατά τρόπο που θα ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας πριν από μερικά χρόνια» είπε ο Υπουργός Υγείας.

«Θα αποτελέσει σίγουρα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και για το πως θα δίνουμε καλύτερες υπηρεσίες Υγείας σε ατομικό επίπεδο στους συμπολίτες μας και ταυτόχρονα μπορούμε να σχεδιάζουμε πολιτικές που θα επιτρέπουν στον προϋπολογισμό μας να αντέχει τη δημοσιονομική πίεση που δημιουργεί η εισαγωγή νέων θεραπειών» πρόσθεσε.

Διεύρυνση της λίστας βιοδεικτών

Μιλώντας σχετικά με το αίτημα της ογκολογικής κοινότητας, γιατρών και ασθενών, για την εισαγωγή των απαραίτητων βιοδεικτών στην αποζημίωση, που εξασφαλίζουν την καταλληλότερη θεραπεία για τον ασθενή, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Ήμουν ο πρώτος υπουργός που συμπεριέλαβε τους βιοδείκτες με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχει προστεθεί ούτε ένας. Προσπαθούμε τώρα να το διορθώσουμε, οι βιοδείκτες αυξάνουν τη δαπάνη σε πρώτο χρόνο, αλλά μειώνουν τη δαπάνη σε πραγματικό χρόνο» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.