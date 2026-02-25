Γιατί κάποια αδέρφια δεν τα πάνε καλά; 5 βασικοί λόγοι, σύμφωνα με την επιστήμη

Όλοι έχουμε γνωρίσει ή ακούσει για αδέρφια που φαίνεται να μην καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, που ανταγωνίζονται ή απλώς αποφεύγουν να μοιραστούν κοινές στιγμές.

Κάποιοι δένονται αμέσως και δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης που διαρκούν μια ζωή, ενώ άλλοι παραμένουν συναισθηματικά μακριά, ακόμα και αν ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr