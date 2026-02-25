Γιατί κάποια αδέρφια δεν τα πάνε καλά; 5 βασικοί λόγοι, σύμφωνα με την επιστήμη

Όλοι έχουμε γνωρίσει ή ακούσει για αδέρφια που φαίνεται να μην καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, που ανταγωνίζονται ή απλώς αποφεύγουν να μοιραστούν κοινές στιγμές.
Κάποιοι δένονται αμέσως και δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης που διαρκούν μια ζωή, ενώ άλλοι παραμένουν συναισθηματικά μακριά, ακόμα και αν ζουν κάτω από την ίδια στέγη.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Κόκκινος συναγερμός και εξωπραγματικό τοπίο στον Έβρο: Έως και τα έξι μέτρα φτάνει το νερό στα Λάβαρα
- Γιάνης Βαρουφάκης: Παραπέμπεται σε δίκη μετά τις δηλώσεις για χρήση ναρκωτικών
- Πέθανε η Ιωάννα Παπαντωνίου - Η πρώτη γυναίκα σκηνογράφος στην Επίδαυρο
- Όποτε κι αν πας: Η πιο φθηνή ευρωπαϊκή πόλη για να φας και να πιεις με περίπου 25 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.