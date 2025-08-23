Γιατί περπατάμε όταν μιλάμε στο τηλέφωνο; Τι απαντούν οι ψυχολόγοι

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο και απαντάτε, αρχίζετε να περπατάτε ενώ μιλάτε; Μην ανησυχείτε, αυτό το φαινόμενο είναι πολύ συνηθισμένο.

Όλοι έχουμε περπατήσει πάνω-κάτω στο σαλόνι μας, μεταξύ του καναπέ και της κουζίνας, για να διηγηθούμε μία ιστορία ή ένα συμβάν. Ειδικοί ψυχολόγοι δίνουν απαντήσει για τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς.

Γιατί περπατάμε όταν μιλάμε στο τηλέφωνο;

Σύμφωνα με τον Christophe Haag, ερευνητή κοινωνικής ψυχολογίας και ειδικό στις συναισθήματα στο EM Lyon, αυτή η πρακτική βοηθά στη συγκέντρωση και βελτιώνει τη σκέψη: «Η κινητική δραστηριότητα, όπως το περπάτημα, διεγείρει την εγκεφαλική δραστηριότητα, η κίνηση επαναφέρει την προσοχή», εξηγεί.

Επίσης, αυτό θα επέτρεπε την αποβολή ενός είδους συναισθηματικού φορτίου. Για τον Jean-Jacques Temprado, καθηγητή στο Ινστιτούτο Επιστημών της Κίνησης στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille, το περπάτημα επιτρέπει «να διαχέεται η ενέργεια, όπως όταν περιμένουμε ένα τηλεφώνημα και γυρίζουμε σε κύκλους, όταν έχουμε ανάγκη να κάνουμε κάτι».

«Το περπάτημα βοηθάει στη σκέψη»

Εξάλλου, αν πιστέψουμε τον Αριστοτέλη, «το περπάτημα βοηθάει στη σκέψη». Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι μια κινητική δραστηριότητα όταν μιλάμε στο τηλέφωνο μας βοηθάει να έχουμε καθαρές ιδέες και να δίνουμε τις καλύτερες απαντήσεις στον συνομιλητή μας.

Επίσης, σύμφωνα με το Maxisciences, ο εγκέφαλος τροφοδοτείται καλύτερα όταν το σώμα είναι σε κίνηση, καθώς το αίμα οξυγονώνεται καλύτερα.

Συγκεκριμένα, οι ιδέες συνδέονται καλύτερα και οι σκέψεις είναι πιο ρευστές. Τέλος, το περπάτημα όταν μιλάμε στο τηλέφωνο θεωρείται επίσης ως μίμηση του συνομιλητή.

Για παράδειγμα, αν το άτομο με το οποίο μιλάτε στο τηλέφωνο περπατά στο δρόμο ενώ σάς μιλάει, είναι πιο πιθανό να σηκωθείτε από τον καναπέ σας και να περπατήσετε κι εσείς.

Με άλλα λόγια, το περπάτημα όταν μιλάμε στο τηλέφωνο είναι μια φυσική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον εγκέφαλό μας.

Με πληροφορίες από Madame Figaro και Psychologies