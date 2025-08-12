H ΕΕ βάζει τέλος στη χρήση τζελ νυχιών από 1η Σεπτεμβρίου

Από την 1η Σεπτεμβρίου, τίθεται σε ισχύ η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οριστική απαγόρευση της χημικής ουσίας TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) στα προϊόντα τζελ νυχιών.

Η TPO χρησιμοποιείται ως φωτοκινητής, δηλαδή ως συστατικό που ενεργοποιείται με το φως για να σκληρύνει το υλικό του τζελ. Ωστόσο, η επιστημονική αξιολόγηση έδειξε ότι η ουσία αυτή είναι τοξική για την αναπαραγωγή και ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά τη γονιμότητα.

Η δερματολόγος Τάνια Βλαδένη, διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Κλινικής «Ανδρέας Συγγρός», εξηγεί:

«Η TPO είναι υπεύθυνη για τη σκλήρυνση του τζελ μέσω φωτοπολυμερισμού. Όμως, πέρα από την τεκμηριωμένη τοξικότητά της, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και αποκόλληση του νυχιού, με σοβαρές δερματολογικές συνέπειες».

Η απόφαση της ΕΕ ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2025, δίνοντας περιορισμένο χρονικό περιθώριο στις εταιρείες καλλυντικών να αναπτύξουν και να διαθέσουν ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την αγορά προϊόντων περιποίησης νυχιών, αλλά και τις πρακτικές των επαγγελματιών του χώρου.

Οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών περιποίησης νυχιών.

Συνιστάται να ζητούν πληροφορίες για τα συστατικά των προϊόντων που χρησιμοποιούνται και να προτιμούν πιστοποιημένα, ασφαλή προϊόντα που συμμορφώνονται με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες.

