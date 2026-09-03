Χασμουριέσαι; Αυτή η αθώα συνήθεια ίσως κρύβει κινδύνους

Χασμουριέσαι πολύ και το μάτι σου «ανοίγει» μετά τον δεύτερο καφέ; Σήμερα είναι μια κακή ημέρα να μην τα πας καλά με τον ύπνο καθώς νέα έκθεση της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου αποκαλύπτει ότι τα εμφανή σημάδια υπνηλίας μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι σοβαρής έλλειψης ύπνου, η οποία θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά την υγεία σου μακροπρόθεσμα.

«Η υπνηλία είναι μια σοβαρή ανησυχία για την υγεία με εκτεταμένες συνέπειες», δήλωσε ο πρόεδρος της AASM, Δρ. Έρικ Όλσον, πνευμονολόγος και ειδικός στην ιατρική ύπνου στην κλινική Mayo στο Ρότσεστερ της Μινεσότα.

«Από τα τροχαία ατυχήματα λόγω υπνηλίας μέχρι τα λάθη στον χώρο εργασίας και τους μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία, οι επιπτώσεις της υπερβολικής υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας επηρεάζουν τα άτομα και την κοινωνία καθημερινά», δήλωσε ο Όλσον σε μια δήλωση σχετικά με την έρευνα, η οποία υποστηρίζεται από 25 διαφορετικούς ιατρικούς οργανισμούς, όπως η Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας και η Αμερικανική Ακαδημία Οικογενειακών Ιατρών.

Παράλληλα, το να μην κοιμάσαι τουλάχιστον επτά έως οκτώ ώρες έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη ή την επιδείνωση του διαβήτη, της κατάθλιψης, των καρδιακών και νεφρικών παθήσεων, της υψηλής αρτηριακής πίεσης, της παχυσαρκίας και του εγκεφαλικού επεισοδίου, λένε οι ειδικοί.

«Με το ένα τρίτο των ενηλίκων στις ΗΠΑ να αναφέρουν ότι βιώνουν υπερβολική υπνηλία, η σημασία του εντοπισμού παρεμβάσεων που την αναγνωρίζουν, την αξιολογούν και την αντιμετωπίζουν δεν μπορεί να υποτιμηθεί», πρόσθεσε ο Όλσον.

Επίσης οι ειδικοί επισημαίνουν πως πολύ συχνά οι άνθρωποι υποτιμούν τα σημάδια υπνηλίας και δεν τα αντιμετωπίζουν ως σήμα του οργανισμού ότι χρειάζονται περισσότερο ύπνο.

«Το να κοιμάσαι σε βαρετές συσκέψεις αποτελεί ένδειξη ανεπαρκούς ύπνου. Κάποιος που είναι πλήρως ξεκούραστος δεν θα κοιμηθεί στις συσκέψεις, όσο βαρετή κι αν είναι», δήλωσε η ειδικός ύπνου Kristen Knutson, αναπληρώτρια καθηγήτρια νευρολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern στο Σικάγο.

Ένας κίνδυνος που δεν περίμενες

Το σώμα λειτουργεί περίεργα όταν δεν λαμβάνει αρκετό ύπνο σε σταθερή βάση, όπως να προσπερνά τα χασμουρητά και να στέλνει σήματα ότι, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει έλλειψη ύπνου.

Ωστόσο, αυτά τα σήματα απέχουν πολύ από την αλήθεια, δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της AASM και δεύτερη συγγραφέας, Δρ. Indira Gurubhagavatula, καθηγήτρια ιατρικής ύπνου στο Ιατρικό Κέντρο Διοίκησης Βετεράνων στο Penn Medicine στη Φιλαδέλφεια.

«Το δυσάρεστο είναι ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι με τη χρόνια στέρηση ύπνου, η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε το δικό μας επίπεδο βλάβης δεν είναι πλέον ακριβής, κοινώς νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει ενώ στην πραγματικότητα δεν είμαστε», είπε ο Gurubhagavatula.

«Όταν κάνουμε πραγματικές εξετάσεις για να μετρήσουμε πόσο καλά λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, αναφορικά με τον χρόνο αντίδρασης, την ικανότητα να θυμηθούμε και τον συντονισμό, διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι κάνουν στην πραγματικότητα πολλά λάθη», είπε. «Και είναι τρομακτικό επειδή εξακολουθούν να έχουν αυτό το ακατάλληλα υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης ότι είναι καλά».

Με συνεχή υπνηλία, ο εγκέφαλος μπορεί να κάνει μικρούς ύπνους ή αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν μικρούπνους (microsleeps), είπε ο Gurubhagavatula.

«Ο εγκέφαλός σας στην πραγματικότητα μπαίνει σε σύντομους μικροϋπνούς δύο δευτερολέπτων, τριών δευτερολέπτων, δέκα δευτερολέπτων και στη συνέχεια επανέρχεται και μπορεί να μην το συνειδητοποιήσετε καν», είπε.

«Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο αν οδηγείτε. Επομένως, αν νιώθετε ότι μπορεί να κοιμηθείτε, δώστε προσοχή σε αυτό, καθώς αποτελεί ένδειξη ότι δεν είναι ασφαλές να οδηγείτε».

Περίπου 100.000 τροχαία ατυχήματα ετησίως συνδέονται με την οδήγηση λόγω υπνηλίας, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία.