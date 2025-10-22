Η DEMO επενδύει στην Ελλάδα: Πρώτη φορά παράγονται φαρμακευτικές πρώτες ύλες

Για δεκαετίες, η Ευρώπη εξαρτιόταν σχεδόν ολοκληρωτικά από τρίτες χώρες για την προμήθεια δραστικών ουσιών - το θεμέλιο κάθε φαρμάκου. Περισσότερο από το 60% της παγκόσμιας παραγωγής προέρχεται από την Ινδία και την Κίνα, με την πρώτη να κυριαρχεί στα τελικά προϊόντα και τη δεύτερη στις πρώτες ύλες. Η πανδημία ανέδειξε τα όρια αυτής της εξάρτησης: τα lockdowns διέκοψαν αλυσίδες εφοδιασμού, προκαλώντας σημαντικές ελλείψεις ακόμη και σε βασικά φάρμακα στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η DEMO ABEE πρωτοπορεί με ένα πολύπλευρο επενδυτικό πλάνο, απαντώντας με πράξεις στην ανάγκη για ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε φάρμακα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αναπτύσσονται και παράγονται δραστικές πρώτες ύλες φαρμάκων, βάζοντας τη χώρα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγειονομική ανεξαρτησία.

Κεντρικό ρόλο στο όραμα αυτό έχει το νέο Παραγωγικό Campus της DEMO στην Τρίπολη, ένα έργο που θα καταστήσει την πόλη ευρωπαϊκό κόμβο φαρμακευτικής παραγωγής. Η μονάδα θα περιλαμβάνει γραμμές παραγωγής πρώτων υλών χημικής προέλευσης και μονάδες τελικών φαρμακευτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων πενικιλινούχα και ογκολογικά φάρμακα. Σε πλήρη λειτουργία, το campus θα δημιουργήσει πάνω από 1.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα καλύπτει έως και 35% της ευρωπαϊκής παραγωγής σε ογκολογικά φάρμακα.

Παράλληλα, το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της DEMO στη Θεσσαλονίκη, το μεγαλύτερο του είδους του στην περιοχή, λειτουργεί ως “μηχανή” καινοτομίας που θα τροφοδοτεί το εργοστάσιο της Τρίπολης με νέες δραστικές ουσίες. Εκεί, ερευνητές αναπτύσσουν ετησίως πέντε νέες πρώτες ύλες και 21 τελικά φαρμακευτικά προϊόντα, με πλήρη συμμόρφωση στα διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Η επένδυση αυτή δεν αποτελεί μόνο οικονομικό έργο, αλλά στρατηγικό ορόσημο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Με την παραγωγή πρώτων υλών σε ευρωπαϊκό έδαφος, η ήπειρος κάνει το πρώτο βήμα προς την απεξάρτηση από τις αγορές της Ασίας, ενώ η Ελλάδα τοποθετείται δυναμικά στον χάρτη της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας.

Η DEMO δεν χτίζει απλώς εργοστάσια· χτίζει γέφυρες μεταξύ επιστήμης, βιομηχανίας και κοινωνίας, δημιουργώντας ένα νέο κεφάλαιο αυτάρκειας, καινοτομίας και εθνικής υπερηφάνειας — εκεί όπου η Ελλάδα για πρώτη φορά παράγει τις δικές της πρώτες ύλες φαρμάκων, για την υγεία όλων.