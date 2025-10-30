Η δύναμη να επιλέγεις: Οι μικρές αποφάσεις που αλλάζουν τη ζωή

Κάθε μέρα καλούμαστε να λαμβάνουμε αμέτρητες αποφάσεις. Ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε, ποια υποχρέωση θα εκπληρώσουμε, πως θα επιλέξουμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας. Οι επιλογές αυτές, όσο μικρές κι αν φαίνονται, συνθέτουν τη ζωή μας. Είναι οι στιγμές που μας θυμίζουν ότι έχουμε τον έλεγχο - ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε το πώς ζούμε, πώς νιώθουμε και πώς φροντίζουμε τον εαυτό μας.

Η δύναμη της επιλογής δεν είναι μόνο ελευθερία. Είναι και ενδυνάμωση. Γιατί κάθε φορά που επιλέγουμε συνειδητά, ερχόμαστε πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά επιθυμούμε. Είτε πρόκειται για κάτι απλό, όπως να επιλέξεις μια στιγμή ηρεμίας μέσα στη μέρα σου, είτε για κάτι πιο ουσιαστικό, όπως να αποφασίσεις πώς θα φροντίσεις την υγεία σου, το σημαντικό είναι ότι εσύ έχεις τον πρώτο λόγο.

My Health F1rst: Η επιλογή σου

Το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH, έχει δημιουργηθεί για να δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να επιλέγουν πραγματικά. Να αποφασίζουν οι ίδιοι τον γιατρό και το νοσοκομείο που εμπιστεύονται, με απευθείας κάλυψη στα συνεργαζόμενα ή εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής σε όσα δεν είναι συμβεβλημένα. Το νοσοκομειακό πρόγραμμα My Health F1rst είναι μια πιο οικονομική λύση* ασφάλισης για εκείνους που προνοούν και θέλουν ήδη να έχουν επιλέξει σε ποιο νοσοκομείο θα πραγματοποιηθεί μια ενδεχόμενη νοσηλεία.

Πιο συγκεκριμένα, στο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων τα πρώτα €750 ή €1.500 (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει) είναι τα έξοδα της συμμετοχής σου. Την υπόλοιπη κάλυψη αναλαμβάνει απευθείας η Eurolife FFH, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία, λαμβάνεις εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου. Το ποσό αυτό το γνωρίζεις εκ των προτέρων, για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τη νοσηλεία σου. Στα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα, έχεις 100% κάλυψη εξόδων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ή εάν καλυφθεί το σύνολο των εξόδων από άλλο (δημόσιο ή ασφαλιστικό) φορέα, τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€.

Έτσι, κάθε επιλογή έρχεται με τη σιγουριά ότι γνωρίζεις από την αρχή πού βρίσκεσαι και τι μπορείς να διεκδικήσεις.

Για τη Eurolife FFH, η έννοια της επιλογής δεν είναι απλά ένα μήνυμα - είναι τρόπος σκέψης. Μέσα από σύγχρονες υπηρεσίες και προγράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου, θέλει να υπενθυμίσει ότι η φροντίδα της ζωής μας ξεκινά από κάτι απλό τον από την επιλογή μας.

Γιατί η επιλογή δεν είναι πολυτέλεια αλλά δύναμη. Και όταν την έχεις, μπορείς να αντιμετωπίζεις κάθε περίσταση, ακόμη και τις πιο απαιτητικές, με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η πραγματική ποιότητα ζωής ξεκινά από τη δυνατότητα να λες: «Αυτό θέλω. Αυτό επιλέγω.»

Μάθετε περισσότερα για τις επιλογές στη Eurolife FFH εδώ.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.