Η κλιματική κρίση επηρεάζει την δημόσια υγεία: Πώς ο καύσωνας ευνοεί την έξαρση λοιμώξεων στην Ευρώπη

Η κλιματική κρίση δεν επηρεάζει μόνο τα θερμόμετρα τα οποία μετρούν θερμοκρασίες καύσωνα, αλλά έχει επιπτώσεις και στην δημόσια υγεία. Ενώ ο καύσωνας σάρωσε την Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι, οι επιστήμονες εκπέμπουν συναγερμό καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ιδανικό περιβάλλον για την εξάπλωση σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων.

Όπως επισημαίνει η επίσημη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), ο καύσωνας διαρκείας διευρύνουν τα χρονικά και γεωγραφικά όρια δράσης επικίνδυνων παθογόνων μικροοργανισμών, θέτοντας σε δοκιμασία τα δημόσια συστήματα υγείας της Ευρώπης.

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Νοσήματα που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων: Πρόκειται για μία από τις συχνότερες ασθένειες του καλοκαιριού, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων στα τρόφιμα. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής, το πλύσιμο των φρούτων και των λαχανικών πριν από την κατανάλωσή τους, καθώς και το καλό μαγείρεμα των τροφίμων, ιδιαίτερα του κρέατος, μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της λοίμωξης.

Βιβριώση: Τα ζεστά παράκτια ύδατα με χαμηλή αλατότητα, όπως η Βαλτική Θάλασσα ή οι εκβολές ποταμών, παρέχουν ιδανικές συνθήκες για τα βακτήρια του γένους Vibrio, τα οποία προκαλούν τη βιβριώση. Το ECDC παρουσίασε πρόσφατα ένα ενημερωμένο διαδραστικό εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων, το οποίο προβλέπει πού ενδέχεται να είναι αυξημένος ο κίνδυνος λοίμωξης. Η αποφυγή κολύμβησης με ανοιχτές πληγές, εκδορές ή πρόσφατα τρυπήματα στο σώμα (piercings), καθώς και η διασφάλιση ότι τα θαλασσινά από αυτές τις περιοχές μαγειρεύονται καλά, συμβάλλουν στη μείωση της πιθανότητας λοίμωξης.

Νοσήματα που μεταδίδονται από κουνούπια: Οι μεγαλύτερης διάρκειας θερμές και υγρές περίοδοι επιτρέπουν στα χωροκατακτητικά είδη κουνουπιών να αναπτύσσονται σε περιοχές όπου παλαιότερα ήταν σπάνια ή απουσίαζαν εντελώς. Τα νοσήματα που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός τσικουνγκούνια και ο ιός του Δυτικού Νείλου, αποτελούν πλέον αυξανόμενη ανησυχία για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη.

Η χρήση εντομοαπωθητικών, προστατευτικού ρουχισμού και μέτρων προστασίας σε εσωτερικούς χώρους,όπως σήτες στα παράθυρα, κλιματισμός ή κουνουπιέρες, προσφέρει ικανοποιητική προστασία. Είναι επίσης σημαντικό να αποφεύγεται η ύπαρξη λιμνάζοντος νερού κοντά σε κατοικίες και κήπους, καθώς αποτελεί ιδανικό περιβάλλον αναπαραγωγής για τα κουνούπια.

Νοσήματα που μεταδίδονται από τσιμπούρια: Τα τσιμπούρια υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και η περίοδος δραστηριότητάς τους επιμηκύνεται, καθώς η άνοιξη και το φθινόπωρο γίνονται πιο ήπια σε πολλές περιοχές. Τα μολυσμένα τσιμπούρια μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο του Lyme και την εγκεφαλίτιδα που μεταδίδεται από τσιμπούρια (TBE), καταστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρές μακροχρόνιες επιπλοκές.

Η χρήση ρούχων με μακριά μανίκια και παντελονιών κατά την πεζοπορία ή την παραμονή σε πάρκα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των τσιμπημάτων από τσιμπούρια, όπως και ο έλεγχος για την ύπαρξή τους και η απομάκρυνσή τους μετά την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους. Διατίθεται εμβόλιο αποτελεσματικό κατά της εγκεφαλίτιδας που μεταδίδεται από τσιμπούρια.

Το ECDC έχει αναπτύξει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με αυτά και άλλα ζητήματα υγείας που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, συμβάλλοντας στην προστασία τόσο των ατόμων όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Παράλληλα, καθώς η κλιματική αλλαγή διευρύνει το φάσμα των απειλών για τη δημόσια υγεία, καθίσταται ολοένα και πιο αναγκαία η μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των τομέων της ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος και της υγείας των ζώων