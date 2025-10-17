Καρδιολόγος δίνει το απόλυτο red flag λίγο πριν το έμφραγμα

Ο Δρ Τζέρεμι Λόντον προειδοποιεί για μια σειρά συμπτωμάτων που μπορεί να μας χτυπήσει καμπανάκι για επικείμενη καρδιακή προσβολή.

Παρότι οι γιατροί προσπαθούν να ενημερώνουν και να ευαισθητοποιούν το κοινό μέσα από το διαδίκτυο, οι καρδιακές προσβολές μπορεί να εμφανιστούν αιφνίδια, ακόμη και σε άτομα που θεωρούν τον εαυτό τους υγιή, όπως στην περίπτωση ενός νεαρού που ένιωσε κάτι σαν να του έκαιγε το στήθος, ενώ συμμετείχε σε αγώνα Hyrox.

Ο Δρ Τζέρεμι Λόντον, που έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις πιο επιβαρυντικές συνήθειες για το σώμα και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν όλα τα όργανα, διατηρεί κανάλι στο YouTube, όπου μοιράζεται πρακτικές συμβουλές για την υγεία της καρδιάς και του οργανισμού γενικότερα. Έχει ήδη αναφερθεί σε ενδείξεις αδύναμης καρδιάς, αλλά αυτή τη φορά, με αφορμή τη δική του εμπειρία, εστιάζει σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό μοτίβο συμπτωμάτων που μπορεί να προμηνύει καρδιακή προσβολή.

«Αν υπάρχει απόφραξη σε μια στεφανιαία αρτηρία, όταν καταβάλλετε προσπάθεια, η καρδιά πρέπει να δουλέψει πιο σκληρά. Η απόφραξη αυτή τότε στερείται αίματος και αυτό είναι που προκαλεί τα συμπτώματα όπως πίεση στο στήθος, δύσπνοια, πόνο στο στήθος που μπορεί να επεκταθεί στη γνάθο, στο χέρι ή να εμφανιστεί με απρόβλεπτα συμπτώματα, όπως καούρα ή συμπτώματα παλινδρόμησης. Γι’ αυτό και η στηθάγχη αναφέρεται συχνά ως "ο μεγάλος μιμητής". Μπορεί να εμφανιστεί με πολλούς τρόπους, αλλά η ακολουθία προσπάθεια – πόνος – ξεκούραση – ανακούφιση από τον πόνο είναι ένα καμπανάκι κινδύνου».

Συνεχίζει λέγοντας στο βίντεο του τα εξής: «Και σκέφτηκα, "Δεν γίνεται, αποκλείεται." Έτσι πέρασα την υπόλοιπη μέρα κάνοντας δοκιμές. Ανέβαινα τις σκάλες στο σπίτι, ένιωθα ελαφριά συμπτώματα παλινδρόμησης.

Καθόμουν, και αυτά εξαφανίζονταν. Σκεφτόμουν, "Α, όχι. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν."

Βγήκα έξω, καθάρισα τη σχάρα, την μετακίνησα στη βεράντα, και τα συμπτώματα επέστρεψαν. Ξανακάθισα και πάλι εξαφανίστηκαν. Και τότε αναρωτήθηκα: "Μα είναι δυνατόν;"