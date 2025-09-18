Kλινική Ευαγγελίστρια: Ειδική πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης ιατρικών δεδομένων για μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών

Από τα μέσα του 2024, η «Ευαγγελίστρια» είναι η πρώτη Ειδική Παθολογική Κλινική που, σε συνεργασία με την εταιρία Wings, ενσωματώνει στις υπηρεσίες της την καινοτόμα πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης ιατρικών δεδομένων μέσω έξυπνων ρολογιών wi.CARE+, με σκοπό την ακόμα καλύτερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών της.

Πρόκειται για μια διαδικασία που εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο της κλινικής, η οποία μέσα στα επόμενα χρόνια στοχεύει στην εξέλιξη των υπηρεσιών της μέσω του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), πάντα με επίκεντρο τις ανάγκες του κάθε ασθενή της ξεχωριστά!

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Οι ασθενείς της «Ευαγγελίστριας», οι οποίοι σύμφωνα με τις υποδείξεις των θεραπόντων ιατρών φέρουν στο χέρι τους το ειδικό, έξυπνο ρολόι συλλογής δεδομένων, συνδέονται επί της ουσίας με μια πρακτική εφαρμογή εν δυνάμει «τηλεμετρίας», που εξυπηρετεί τη συνεχή (24/7) παρακολούθησή τους σε επιλεγμένους και εξατομικευμένους ζωτικούς δείκτες.

Η εφαρμογή αυτή δίνει έτσι τη δυνατότητα στον ασθενή να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή «συνδεδεμένος» με το γιατρό του, ώστε να υπάρχει έγκαιρη επέμβαση σε κάθε περίπτωση ανάγκης αλλά και συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη των ζωτικών λειτουργιών του, ενώ παράλληλα διευκολύνει το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Τι μετρούν τα wearables

Το κάθε έξυπνο ρολόι της Wings είναι μία αυτόνομη ηλεκτρονική συσκευή αισθητήρων, η οποία παρέχει μετρήσεις για διάφορες ζωτικές παραμέτρους (θερμοκρασία σώματος, ρυθμό καρδιακών παλμών, επίπεδο συστολικής και διαστολικής πίεσης αίματος, επίπεδο κορεσμού οξυγόνου αίματος κ.ά.). Παράλληλα, παρέχει στον ασθενή τη δυνατότητα χρήσης κουμπιού έκτακτης ανάγκης (SOS button) ώστε να ειδοποιηθεί το κέντρο διαχείρισης για την ανάγκη άμεσης υποστήριξης.

Διαχείριση και δυνατότητες της εφαρμογής

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του συστήματος μέσω της κεντρικής πλατφόρμας διαχείρισης ή κονσόλας ελέγχου (dashboard). Η είσοδος στις καρτέλες υγείας ασθενών γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, καθώς υποστηρίζεται διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών με συγκεκριμένους ρόλους.

Η πλατφόρμα wi.CARE+ υποστηρίζει την ανάλυση και σύγκριση δεδομένων που συλλέγονται από τις συσκευές παρακολούθησης, καθώς και την πρόβλεψη για το κοντινό μέλλον μη φυσιολογικής πορείας των τιμών των κύριων ζωτικών σημείων, ενώ προχωρά άμεσα σε ειδοποιήσεις (alerts) όταν οι τιμές τουλάχιστον μιας εκ των διαφόρων ζωτικών παραμέτρων είναι εκτός προκαθορισμένων ορίων ή προβλεφθούν μη φυσιολογικές με βάση την ανάλυση.

Οι θεράποντες ιατροί και νοσηλευτές έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στις μετρήσεις που λαμβάνονται από τις συσκευές καθώς και τις προβλέψεις, σχετικά στατιστικά στοιχεία, ιστορικά δεδομένα και ειδοποιήσεις.

Η εμπειρία της «Ευαγγελίστριας» και η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ)

Οι δυνατότητες της πλατφόρμας wi.CARE+ και της τεχνολογίας αιχμής των wearables, απογειώνονται προφανώς από την τεράστια εμπειρία της «Ευαγγελίστριας» στον τομέα της γηριατρικής, καθώς η κλινική μας παρέχει και συμβουλευτικό ρόλο ως προς τις νέες ανάγκες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τη Wings, βοηθώντας ουσιαστικά στην εξέλιξη της πλατφόρμας και των έξυπνων ρολογιών προς όφελος των ασθενών.

Παράλληλα, η κλινική συνεχίζει να υπηρετεί έτσι το στρατηγικό της πλάνο, με στόχο την εξέλιξη των υπηρεσιών της μέσω του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), με γνώμονα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενή της.

Η Κλινική «Ευαγγελίστρια» είναι μια πιστοποιημένη επιλογή Υπουργείου Υγείας και Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για χρόνια νοσηλεία και εξειδικευμένη γηριατρική φροντίδα στην Αθήνα! Με εξαιρετικά έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον, προσθέτει διαρκώς νέες υπηρεσίες στο υπάρχον, πλήρες πακέτο νοσηλείας και φροντίδας, ώστε να εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η κλινική ειδικεύεται στα χρόνια, βαριά περιστατικά (Χ.Α.Π., καρδιολογικές παθήσεις, Α.Ε.Ε., σκλήρυνση κατά πλάκας, αρτηριοσκληρυντικές εγκεφαλοπάθειες, παθήσεις που σχετίζονται με άνοια, Alzheimer, νόσο Parkinson κ.ά.).

Για περισσότερες πληροφορίες και να για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις υπηρεσίες της «Ευαγγελίστριας», καλέστε στα τηλέφωνα 210 8640505, 210 8641210 ή επικοινωνήστε ηλεκτρονικά (website: www.evagelistria.com και e-mail: info@evagelistria.com).