Κρεατίνη vs πρωτεΐνη: Ποια είναι καλύτερη για μυϊκή δύναμη και αποκατάσταση

Είναι δύσκολο να μπείτε στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή χωρίς να δείτε άλλη μια υπενθύμιση ότι δεν τρώτε αρκετή πρωτεΐνη για να υποστηρίξετε τη μυϊκή δύναμη και την αποκατάσταση, ειδικά αν είστε γυναίκα άνω των 50.

Υπάρχει όμως και ένα σύνολο σχολίων που υποδηλώνουν ότι θα πρέπει να παίρνετε συμπλήρωμα κρεατίνης για τον ίδιο λόγο. Ως αποτέλεσμα, εσείς (και πολλοί άλλοι) αναρωτιέστε κρεατίνη ή πρωτεΐνη: Ποια είναι καλύτερη για μυϊκή δύναμη και αποκατάσταση;

Είναι σημαντικό να έχετε αυτό στο μυαλό σας εξαρχής: Είναι καλύτερο να συμβουλευτείτε έναν ειδικό πριν ξεκινήσετε να λαμβάνετε οποιοδήποτε είδος συμπληρώματος.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr