Μύθος τα 10.000 βήματα: Μάθε πόσο πρέπει να περπατάς την ημέρα, σύμφωνα με την ηλικία σου

Για χρόνια, ο στόχος των 10.000 βημάτων την ημέρα θεωρούνταν το απόλυτο μέτρο μιας δραστήριας ζωής.
Από έξυπνα ρολόγια και εφαρμογές υγείας μέχρι προγράμματα ευεξίας, εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν καθημερινά να φτάσουν αυτόν τον αριθμό, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι εξασφαλίζουν σημαντικά οφέλη για την υγεία τους.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Πώς η φωτιά στην Αττική έκανε στάχτη παρθένο δάσος σε λίγα 24ωρα: Η πρόληψη που πρέπει να γίνει «ευαγγέλιο»
- Ιωάννα Τούνη: «Να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη»
- Ιερέας έπιασε ζευγάρι να κάνει σεξ σε παρεκκλήσι: Η αντίδραση - έκπληξη με τα 100 ευρώ
- Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος απαντά για τη ρεπόρτερ του Open: «Ένα κλαδάκι κατανόησης για ένα σεμνό κορίτσι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.