Μύθος τα 10.000 βήματα: Μάθε πόσο πρέπει να περπατάς την ημέρα, σύμφωνα με την ηλικία σου

Για χρόνια, ο στόχος των 10.000 βημάτων την ημέρα θεωρούνταν το απόλυτο μέτρο μιας δραστήριας ζωής.

Από έξυπνα ρολόγια και εφαρμογές υγείας μέχρι προγράμματα ευεξίας, εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν καθημερινά να φτάσουν αυτόν τον αριθμό, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι εξασφαλίζουν σημαντικά οφέλη για την υγεία τους.

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