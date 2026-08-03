Μενού

Μύθος τα 10.000 βήματα: Μάθε πόσο πρέπει να περπατάς την ημέρα, σύμφωνα με την ηλικία σου

Μπορεί η επιστήμη να υποστήριζε για χρόνια, ότι όλοι πρέπει να περπατάμε 10.000 βήματα την ημέρα, ωστόσο νέες μελέτες έρχονται να διαψεύσουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Reader symbol
Newsroom
Περπάτημα στην Αθήνα
Περπάτημα στην Αθήνα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Για χρόνια, ο στόχος των 10.000 βημάτων την ημέρα θεωρούνταν το απόλυτο μέτρο μιας δραστήριας ζωής.

Από έξυπνα ρολόγια και εφαρμογές υγείας μέχρι προγράμματα ευεξίας, εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν καθημερινά να φτάσουν αυτόν τον αριθμό, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι εξασφαλίζουν σημαντικά οφέλη για την υγεία τους.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΥΓΕΙΑ