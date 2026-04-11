Ο «μεταλλαγμένος» άνθρωπος και ο εκφυλισμός του νου - Μήπως με την πάροδο των ετών πέφτει το IQ;

Είμαστε μεταλλαγμένοι. Γεννηθήκαμε με περίπου 100 μεταλλάξεις, που οι γονείς μας δεν είχαν. Μεταδίδουμε τις μισές απ΄αυτές στα παιδιά μας, τα οποία θα έχουν 100 νέες δικές τους μεταλλάξεις. Και εκείνα θα τις μεταφέρουν στα δικά τους παιδιά και ούτω καθεξής... Μήπως, λοιπόν, αυτή η συσσώρευση μεταλλάξεων από γενιά σε γενιά έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της σωματικής και νοητικής μας ικανότητας; Κάποιοι ειδικοί φαίνεται ότι το πιστεύουν!

Ο γενετιστής Μάικλ Λιντς έγραφε το 2010 πως «τους επόμενους αιώνες αναμένεται σημαντική επιδείνωση της ανθρώπινης φυσικής κατάστασης στις βιομηχανικές κοινωνίες», σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του New Scientist. Την ίδια περίοδο, καταγραφόταν μείωση του IQ του πληθυσμού σε σειρά από χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία.

Φαίνεται πως αυτό αποτελεί άμεση απόδειξη πως χάνουμε την ευστροφία μας.

Στο επίκεντρο οι μπαμπάδες

Οι πατεράδες αποτελούν το κύριο ζήτημα, κατά το δημοσίευμα. Ενώ οι γυναίκες γεννιούνται με τα ωάρια τους ήδη σχηματισμένα, στους άνδρες, το σπέρμα παράγεται συνεχώς από βλαστοκύτταρα, τα οποία μεταλλάσσονται με την πάροδο του χρόνου. Άρα, μέχρι να γίνουν μπαμπάδες, δίνεται περισσότερος χώρος στις μεταλλάξεις για να «ανθίσουν».

Σήμερα, οι περισσότερες από τις περίπου 100 νέες μεταλλάξεις που έχουμε δεν προκαλούν κάποια ιδιαίτερη διαφορά επειδή το μεγαλύτερο μέρος του DNA μας είναι «άχρηστο». Υπάρχουν περιπτώσεις, ωστόσο, που μπορεί να αλλοιώσουν τη γονιδιακή δραστηριότητα και ίσως οδηγήσουν ακόμα και σε θάνατο.

Η Τζοάνα Μέισελ, από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, ενημέρωσε πως η εξέλιξη μπορεί να εξαλείψει σχεδόν όλες τις επιβλαβείς μεταλλάξεις σε άλλους οργανισμούς, αλλά όχι στον άνθρωπο. Αλλά αυτό, δεν είναι απαραίτητα κακό.

«Υπάρχουν περισσότερες επιβλαβείς μεταλλάξεις απ΄όσες μπορούμε να αποτινάξουμε από πάνω μας. Αλλά έχουμε τρόπους να αντισταθμίσουμε το αποτύπωμά τους» σημείωσε και εξήγησε πως ο οργανισμός έχει δημιουργήσει το δικό του «αποχετευτικό σύστημα» για την προστασία του.

Ουσιαστικά, αντί να προσπαθεί να «καθαρίσει» κάθε γενετική «ακαταστασία» ξεχωριστά, αναπτύσσει τη δυνατότητα να απομακρύνει συνεχώς ανεπιθύμητα στοιχεία. Από βιολογική άποψη, αυτό που έχει παραβλεφθεί είναι ότι σπάνιες ευεργετικές μεταλλάξεις με μεγάλη επίδραση μπορούν να αντισταθμίσουν πολλές ελαφρώς επιβλαβείς μεταλλάξεις.

«Οι επιβλαβείς μεταλλάξεις μπορεί να είναι η κινητήρια δύναμη της πολυπλοκότητας, επειδή δημιουργούν το χάος που πρέπει να καθαριστεί σε υψηλότερα επίπεδα πολυπλοκότητας» είπε η επιστήμονας.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι προσομοιώσεις που έχει διεξάγει η ομάδα της υποδηλώνουν ότι όταν αυξάνονται τα ποσοστά μεταλλάξεων, οι ευεργετικές μεταλλάξεις συσσωρεύονται ταχύτερα από τις επιβλαβείς.

Αν αυτό είναι σωστό, ο υψηλότερος ρυθμός μεταλλάξεων στους ανθρώπους μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, όσο πιστεύουν οι ειδικοί, και οι μελέτες που αναφέρουν μείωση του IQ ίσως αποτελούν τυχαίο γεγονός.

Ο χρόνος θα δείξει.