Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από το στρες και τους καπνούς στις φωτιές και τι συνιστούν οι ειδικοί

Στις καταστροφικές επιπτώσεις των πυρκαγιών πέρα από τον κίνδυνο απώλειας ζωής ανθρώπων και ζώων, την καταστροφή περιουσιών και του περιβάλλοντος, ελλοχεύει και ο κίνδυνος πυροδότησης επιπλοκών σε ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, λόγω της υγείας τους.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ηλικιωμένοι, όσοι υποφέρουν από υποκείμενα αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, αλλά και τα βρέφη, τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες.

Οξύ στρες

Οι άνθρωποι αυτοί εκτός του ότι κινδυνεύουν περισσότερο από το οξύ στρες που προκαλεί η έκθεση της ζωής τους και της περιουσίας τους σε κίνδυνο από μία πυρκαγιά, έχουν να αντιμετωπίσουν και τις δυσμενείς άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες από την εισπνοή του καπνού, που μπορεί να παραμείνει για μέρες στην περιοχή, αναλόγως των καιρικών συνθηκών και των ανέμων που πνέουν.

Η ασφυκτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται σε περιοχές με δασικές πυρκαγιές είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για κάθε άνθρωπο και πρωτίστως για τους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν και τα περισσότερα προβλήματα υγείας, παρά την επαγγελματική εξάρτηση που χρησιμοποιούν.

Για τους πολίτες, που δεν έχουν αυτήν την εμπειρία, ούτε κάποια ειδικά προστατευτικά μέσα και πολλές φορές μέσα στον πανικό τους δεν σκέφτονται καθαρά, ο κίνδυνος είναι πολλαπλάσιος.

Πυροσβεστική στη φωτιά της Πάτρας | Intime

Καπνιστές, ασθενείς με ΧΑΠ και καρδιολογικοί ασθενείς

Καθώς το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα αποτελούν στον οργανισμό συγκοινωνούντα δοχεία και οι βλάβες στο ένα σύστημα επηρεάζουν άμεσα το άλλο, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα δηλαδή οι καπνιστές, όσοι έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), οι άνθρωποι με ευάλωτο αναπνευστικό σε λοιμώξεις και εξ’ορισμού όλοι οι καρδιοπαθείς και οι υπερτασικοί ασθενείς πρέπει να προσέξουν πολύ, να απομακρυνθούν από τις περιοχές που υπάρχει καπνός και αν χρειαστεί να κυκλοφορήσουν έξω να φορέσουν προστατευτική μάσκα.

Τα μικροσωματίδια της αιθάλης (PM 2,5 και PM 10) από τις φωτιές και τα αέρια που εκλύονται στις πυρκαγιές είναι τοξικά και στην επίδραση τους πρέπει πάντα να συνυπολογίζεται και το εξαιρετικά οξύ στρες, που υφίσταται ο οργανισμός από την συναισθηματική φόρτιση σε τέτοιες περιπτώσεις.

Όπως θυμόμαστε και από παλαιότερες πυρκαγιές για παράδειγμα, της Βαρυμπόμπης τον Αύγουστο του 2021, περιστατικά όπου μπορεί να συμβεί ακόμα και καρδιακή ανακοπή, όπως με τον πρώην πρόεδρο του ΕΒΕΑ, επιχειρηματία Κωσταντίνο Μίχαλο συμπεριλαμβάνονται δυστυχώς στους τραγικούς απολογισμούς που αφήνουν πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές.

Οι ευάλωτοι άνθρωποι πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από μία επιβαρυμένη ατμοσφαιρικά περιοχή και δεν πρέπει να παραμένουν για να βοηθήσουν ως εθελοντές τους πυροσβέστες, εφόσον έχουν διαγνωσμένα νοσήματα. Όπως επισημαίνουν ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Καθηγητής πνευμονολογίας, Στέλιος Λουκίδης και ο καρδιολόγος Δημήτρης Ρίχτερ, Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Μελέτης της Θρόμβωσης και της Αντιθρομβωτικής Αγωγής (ΙΜΕΘΑ), οι ασθενείς πρέπει να βρίσκονται σε επαφή τηλεφωνική με τον γιατρό τους και να του αναφέρουν οτιδήποτε νιώσουν.

Πέρα όμως από τους διαγνωσμένους ασθενείς, υπάρχει και μία μεγάλη μερίδα των πολιτών η οποία έχει πρόβλημα και δεν το γνωρίζει. Υπάρχουν καπνιστές που δεν έχουν διαγνωστεί γιατί αποφεύγουν τις ιατρικές εξετάσεις από τον φόβο του τι θα ανακαλύψουν, υπερτασικοί που δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν υπέρταση και καρδιολογικοί ασθενείς που δεν γνωρίζουν ότι διαθέτουν σοβαρούς παράγοντες κινδύνου όπως υπερλιπιδαιμία και άλλες αυξημένες τιμές σε καρδιολογικούς δείκτες.

Παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους

Εκτός από την απομάκρυνση του πληθυσμού από την περιοχή της πυρκαγιάς συστήνεται η αποφυγή της κυκλοφορίας έξω όσο η ατμόσφαιρα είναι επιβαρυμένη με τον καπνό-που μπορεί να απλωθεί σε γειτονικές περιοχές από τους ανέμους- και οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα πληθυσμού πρέπει να παραμένουν σε εσωτερικούς κλιματιζόμενους χώρους.

Στο διάστημα που υπάρχει καπνός δεν πρέπει να γίνεται κανένας αερισμός μέσω παραθύρου, πόρτας ή μπαλκονόπορτας, ώστε να μην εγκλωβιστεί η ατμοσφαιρική ρύπανση μέσα στο σπίτι, δηλαδή η αιθάλη, γιατί αν αυτό συμβεί είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθεί και να καθαρίσει ο εσωτερικός χώρος. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τιμές των ρύπων μπορεί να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στους εσωτερικούς χώρους σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα.

Παρεμπιπτόντως, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει όταν κάνουμε το λάθος να αερίζουμε το σπίτι μας την ώρα που κορυφώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή μας, εάν ζούμε σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή κοντά σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας.

Γι’ αυτό άλλωστε οι ειδικοί συνιστούν ο καθημερινός αερισμός του σπιτιού μας -σε κανονικές συνθήκες -να γίνεται είτε πολύ νωρίς το πρωί πριν αρχίσει η κίνηση και η βιομηχανική δραστηριότητα ή πολύ αργά το βράδυ ώστε οι τιμές των εξωτερικών ρύπων να βρίσκονται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.