Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο; - Οι επιστήμονες προειδοποιούν

Αν νιώθετε πιο αποσυντονισμένοι, ευερέθιστοι ή κουρασμένοι τον τελευταίο καιρό, δεν είναι ιδέα σας. Καθώς η κλιματική αλλαγή κάνει τα κύματα καύσωνα ολοένα και πιο συχνά, η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι το ανθρώπινο σώμα - και κυρίως ο εγκέφαλος - επηρεάζεται άμεσα.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα όργανο που καταναλώνει τεράστια ποσότητα ενέργειας και παράγει συνεχώς θερμότητα. Για να λειτουργεί σωστά, ο οργανισμός διατηρεί τη θερμοκρασία του σταθερή μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Όταν, όμως, οι εξωτερικές θερμοκρασίες εκτοξεύονται στα ύψη, αυτός ο φυσικός μηχανισμός δυσκολεύεται να ανταποκριθεί.

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