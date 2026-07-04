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Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο; - Οι επιστήμονες προειδοποιούν

Οι συνέπειες της ακραίας ζέστης που λίγοι γνωρίζουν. Πώς ο καύσωνας μπορεί να επηρεάσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο;

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Καύσωνας | EUROKINISSI/ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Αν νιώθετε πιο αποσυντονισμένοι, ευερέθιστοι ή κουρασμένοι τον τελευταίο καιρό, δεν είναι ιδέα σας. Καθώς η κλιματική αλλαγή κάνει τα κύματα καύσωνα ολοένα και πιο συχνά, η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι το ανθρώπινο σώμα - και κυρίως ο εγκέφαλος - επηρεάζεται άμεσα.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα όργανο που καταναλώνει τεράστια ποσότητα ενέργειας και παράγει συνεχώς θερμότητα. Για να λειτουργεί σωστά, ο οργανισμός διατηρεί τη θερμοκρασία του σταθερή μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Όταν, όμως, οι εξωτερικές θερμοκρασίες εκτοξεύονται στα ύψη, αυτός ο φυσικός μηχανισμός δυσκολεύεται να ανταποκριθεί.

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