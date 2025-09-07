Πόσο ασφαλές είναι να πιεις νερό από μπουκάλι που έχει ζεσταθεί στο αυτοκίνητο

Η συνήθεια να καταναλώνουμε νερό από πλαστικά μπουκάλια που έχουν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως αυτά που ξεχνιούνται συχνά μέσα στα αυτοκίνητα, μπορεί να κρύβει κινδύνους για την υγεία μας, σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες.

Τα περισσότερα πλαστικά μπουκάλια νερού κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο τερεφθαλικό (PET), ένα λεπτό και ελαφρύ πλαστικό. Αν και θεωρείται ασφαλές για χρήση, μελέτες δείχνουν ότι όταν εκτίθεται σε θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, μπορεί να απελευθερώσει μικροπλαστικά στο περιεχόμενο του μπουκαλιού.

Μάλιστα, ακόμα και μπουκάλια που βρίσκονται σε κλειστούς χώρους, όπως ντουλάπια ή αποθήκες, έχουν βρεθεί να περιέχουν μικροπλαστικά όταν εκτεθούν σε ζέστη.

Ο καθηγητής Bill Carroll από το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα εξηγεί πως το πλαστικό δεν είναι συμπαγές υλικό, αλλά μοιάζει με «μπλεγμένο ιστό» που επιτρέπει τη σταδιακή διάχυση χημικών ουσιών. Η θερμότητα και η υπεριώδης ακτινοβολία επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία, προκαλώντας φθορά και αποκόλληση σωματιδίων.

Η καθηγήτρια Jaime Ross επισημαίνει ότι η χρόνια έκθεση σε αυτή τη συνήθεια ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Επιπλέον, η αποθήκευση νερού σε ζεστό περιβάλλον ευνοεί την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών.

Η καθηγήτρια Nicole Deziel από το Πανεπιστήμιο Yale υπογραμμίζει ότι τα νανοπλαστικά μπορούν να διεισδύσουν σε ζωτικά όργανα όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες, ο εγκέφαλος και η καρδιά, ακόμη και στο μητρικό γάλα.

Επισημαίνει επίσης ότι οι φαινόλες και οι φθαλικές ενώσεις που περιέχονται στα πλαστικά σχετίζονται με προβλήματα εγκυμοσύνης και νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις των μικροπλαστικών και νανοπλαστικών στην ανθρώπινη υγεία δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητές, καθώς η σχετική έρευνα είναι σχετικά νέα και απαιτείται περαιτέρω μελέτη.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ρυθμίζει την ασφάλεια του εμφιαλωμένου νερού και των συσκευασιών του, ενώ η Διεθνής Ένωση Εμφιαλωμένου Νερού υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν ότι το πόσιμο νερό αποτελεί σημαντική πηγή πρόσληψης μικροπλαστικών.