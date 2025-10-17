Τα φιλτράκια των τσιγάρων είναι «μπίζνα» - Έρευνα αποδεικνύει ότι είναι απάτη της καπνοβιομηχανίας

Μπορεί να τα λένε «φίλτρα», αλλά στην πραγματικότητα ούτε φιλτράρουν ούτε προστατεύουν. Αντίθετα, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Addiction, τα φίλτρα τσιγάρων όχι μόνο δεν μειώνουν την έκθεση σε τοξικές ουσίες, αλλά συμβάλλουν και στη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Ειδικοί στη δημόσια υγεία καλούν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να τα απαγορεύσει εντελώς, εντάσσοντας σχετική διάταξη στο επικείμενο νομοσχέδιο για τον καπνό και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Η Δρ. Katherine East, αναπληρώτρια καθηγήτρια δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον και του Σάσεξ, εξηγεί: «Τα φίλτρα σχεδιάστηκαν για να δίνουν την ψευδή εντύπωση ασφάλειας.

Στην πραγματικότητα, μπορεί να αυξάνουν τη βλάβη, αφού οι καπνιστές εισπνέουν βαθύτερα και για περισσότερη ώρα, γεμίζοντας τους πνεύμονες με μικροπλαστικά και ίνες».

Κι αν αυτό δεν αρκεί, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: πάνω από τα τρία τέταρτα του κοινού –και τέσσερις στους πέντε καπνιστές– πιστεύουν λανθασμένα ότι τα φίλτρα προστατεύουν την υγεία. Μια ψευδαίσθηση που, σύμφωνα με τους ερευνητές, έχει συνδεθεί με την αύξηση του θανατηφόρου αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα.

Η Hazel Cheeseman, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Action on Smoking and Health, δεν μασάει τα λόγια της: «Τα φίλτρα είναι μια απίστευτα επιτυχημένη απάτη. Δεν προστατεύουν κανέναν, απλώς κάνουν τους ανθρώπους να καπνίζουν περισσότερο και διασφαλίζουν τα κέρδη της καπνοβιομηχανίας.

Η κυβέρνηση έχει τώρα την ευκαιρία να βάλει τέλος σε αυτήν την κοροϊδία».

Τα φιλτράκια είναι το placebo του καπνιστή: νομίζεις ότι σε προστατεύουν, ενώ στην πραγματικότητα το τσιγάρο παραμένει καταστροφικό.