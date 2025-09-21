Τι συμβαίνει στο σώμα αν πίνουμε ένα ποτήρι κρασί κάθε βράδυ

Είναι πως ότι η κατανάλωση κρασιού με μέτρο είναι ωφέλιμη. Ποιες είναι όμως ακριβώς οι ευεργετικές ιδιότητές της; Ας δούμε τι συμβαίνει στον οργανισμό μας εάν πίνουμε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί κάθε βράδυ.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρασιού (όχι περισσότερο από ένα ποτήρι την ημέρα) έχει στην πραγματικότητα κάποια καρδιαγγειακά οφέλη. Μια μελέτη που έγινε από το Canadian Journal of Clinical Nutrition διαπίστωσε ότι οι πολυφαινόλες στο κόκκινο κρασί έχουν πολλά οφέλη για τη ροή του αίματος και την υγεία της καρδιάς.

Οι φυσικές χημικές ουσίες που υπάρχουν στο κόκκινο κρασί μπορούν να βοηθήσουν στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων μας και κατ' επέκταση στην πρόληψη θρόμβων αίματος και άλλων καρδιαγγειακών προβλημάτων. Το κόκκινο κρασί αυξάνει επίσης τα επίπεδα των λιποπρωτεϊνών (HDL)- γνωστά ως «καλή χοληστερόλη». Σύμφωνα με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, τα υψηλότερα επίπεδα HDL συνδέονται συχνά με μεγαλύτερη πιθανότητα προστασίας από καρδιαγγειακές παθήσεις.

Κρασί και καλή υγεία του εντέρου

Γνωστό ως ο «δεύτερος εγκέφαλος», το έντερό σας μπορεί να επηρεάσει την πέψη σας, την κατάσταση των οργάνων σας, ακόμη και τη ψυχική σας υγεία. Στην πραγματικότητα, το μικροβίωμα του εντέρου θεωρείται ως «ένας σημαντικός συνεργάτης των ανθρώπινων κυττάρων, που αλληλεπιδρά με όλα σχεδόν τα ανθρώπινα κύτταρα». Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο American Gastroenterology Journal αποκάλυψε ότι η κατανάλωση κόκκινου κρασιού με μέτρο ωφελεί συνολικά το έντερό σας. Όπως είπαμε και νωρίτερα, το κόκκινο κρασί περιέχει πολλές πολυφαινόλες, οι οποίες είναι φυσικές χημικές ουσίες που έχουν αντιμικροβιακές ιδιότητες. Και τα αντιμικροβιακά είναι παράγοντες που βοηθούν στην εξισορρόπηση του μικροβιώματος του εντέρου.

Διαταραχές στον ύπνο

Ίσως να κοιμηθείτε πιο γρήγορα αν πιείτε ένα ποτηράκι κρασί το βράδυ, όμως το αλκοόλ είναι γνωστό ότι μπορεί να διαταράξει τον φυσικό κιρκαδικό ρυθμό- το φυσικό ρολόι του σώματός μας- ακόμα και αν καταναλώνεται σε μικρές ποσότητες. Μια μελέτη που έγινε για τον ύπνο και το αλκοόλ από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι όταν πίνουμε ακόμη και μια μέτρια ποσότητα αλκοόλ, τα σώματά μας περνούν από ένα φαινόμενο γνωστό ως «rebound effect». Πρόκειται ουσιαστικά για τον τρόπο που το σώμα προσπαθεί να προσαρμοστεί στο αλκοόλ κατά το πρώτο μισάωρο του ύπνου. Το αλκοόλ χρειάζεται περίπου 4-5 ώρες για να αποβληθεί από το σώμα, πράγμα που σημαίνει ότι η διαταραχή του ύπνου που ίσως αντιμετωπίζετε κατά το δεύτερο μισό της νύχτας συνδέεται με το αλκοόλ που φεύγει από το σώμα σας.

Μπορούμε να συνεχίσουμε να πίνουμε ένα ποτήρι κρασί καθημερινά;

Η απλή απάντηση είναι ναι! Η όχι και τόσο απλή απάντηση είναι ότι εξαρτάται από εσάς. Οι έρευνες εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι οι μικρές έως μέτριες ποσότητες κόκκινου κρασιού (ένα ποτήρι το βράδυ) έχουν ως επί το πλείστον ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρέξετε στην κοντινότερη κάβα και να ξεκινήσετε να πίνετε κρασί καθημερινά εάν δεν πίνετε ήδη.

Είναι σημαντικό να μην ξεχνάτε ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση από το αλκοόλ, σε άτομα με προδιάθεση. Ο Rick Grugza, ένας επιδημιολόγος που μελετά τη χρήση αλκοόλ εδώ και χρόνια, διαπίστωσε ότι η κατανάλωση αλκοόλ σε μεγαλύτερες ποσότητες αυξάνεται σταθερά. Καλό είναι, λοιπόν, να γνωρίζετε πόσο πίνετε μέσα στη βδομάδα και πώς αυτό επηρεάζει τη ζωή σας καθημερινά.

Το να τρώτε υγιεινά και να παραμένετε δραστήριοι είναι πάντα χρήσιμα, αλλά εάν σας αρέσει να απολαμβάνετε και ένα ποτήρι κρασί το βράδυ, δεν υπάρχει τίποτα κακό με αυτό. Όπως και με οτιδήποτε στη ζωή, το μέτρο είναι το κλειδί!

Πηγή: eatthis.com