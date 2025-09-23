Tylenol: Η ιστορία του φαρμάκου και οι δύο φορές που αποσύρθηκε

Το Tylenol, με δραστική ουσία την ακεταμινοφαίνη (γνωστή διεθνώς ως παρακεταμόλη), κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1955 από την McNeil Laboratories και εξαγοράστηκε από την Johnson & Johnson το 1959.

Το 2023, η παραγωγή του πέρασε στην Kenvue, μια νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε ως spin-off της J&J και περιλαμβάνει επίσης τα Band-Aid, Neutrogena και Listerine.

Το Tylenol καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο δημοφιλή μη συνταγογραφούμενα παυσίπονα στις ΗΠΑ και διεθνώς, χάρη στην αποτελεσματικότητά του και την ήπια δράση του στο στομάχι.

Χρησιμοποιείται ευρέως για την αντιμετώπιση πονοκεφάλων, πυρετού, μυϊκών πόνων και πόνων περιόδου.

Πώς ξεκίνησε η παραγωγή του Tylenol

Το Tylenol έκανε την πρώτη του εμφάνιση την άνοιξη του 1955, όταν η McNeil Laboratories παρουσίασε το Tylenol Elixir για Παιδιά, ένα προϊόν με μοναδικό δραστικό συστατικό την ακεταμινοφαίνη (παρακεταμόλη).

Η στρατηγική της εταιρείας ήταν σαφής: να ενημερώσει τους επαγγελματίες υγείας για τις ανεπιθύμητες ενέργειες της ασπιρίνης και να τους προτρέψει να συστήνουν το Tylenol ως ασφαλέστερη εναλλακτική.

Η αποδοχή ήταν άμεση. Το προϊόν κυκλοφόρησε αρχικά ως συνταγογραφούμενο φάρμακο και προωθήθηκε απευθείας σε γιατρούς και φαρμακοποιούς. Η επιτυχία του οδήγησε την McNeil να επεκτείνει τη σειρά Tylenol, ενώ το brand πέρασε αργότερα στην Johnson & Johnson και σήμερα ανήκει στην Kenvue, εταιρεία που διαχειρίζεται επίσης τα Band-Aid και Neutrogena.

Πόσες φορές έχει ανακληθεί το Tylenol

Το Tylenol έχει βρεθεί δύο φορές στο επίκεντρο σοβαρών κρίσεων που οδήγησαν σε μαζικές ανακλήσεις προϊόντων και επηρέασαν την παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία.

Η πρώτη και πιο δραματική συνέβη στις 29 Σεπτεμβρίου 1982, όταν επτά άνθρωποι πέθαναν στην περιοχή του Σικάγο από κατάποση Extra Strength Tylenol που είχε μολυνθεί με κυάνιο.

Η Johnson & Johnson απέσυρε 31 εκατομμύρια φιαλίδια, σε μία από τις πρώτες μαζικές ανακλήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η εταιρεία σταμάτησε την παραγωγή όλων των καψουλών και εισήγαγε τις πρώτες κάψουλες με ζελατινική επένδυση και τριπλή σφράγιση ασφαλείας. Παρά την απώλεια άνω των 100 εκατ. δολαρίων, το Tylenol ανέκτησε το 100% του μεριδίου αγοράς. Ο δράστης δεν εντοπίστηκε ποτέ.

Η δεύτερη κρίση σημειώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2010, όταν η McNeil ανακοίνωσε εθελοντική ανάκληση εκατοντάδων παρτίδων φαρμάκων, μεταξύ των οποίων και το Tylenol, λόγω μυρωδιάς μούχλας.

Η αιτία εντοπίστηκε στη χημική ουσία 2,4,6-τριβρωμοανισόλη, πιθανώς από μόλυνση της συσκευασίας. Η ανάκληση έγινε 20 μήνες μετά τα πρώτα παράπονα και αφορούσε 53 εκατομμύρια φιαλίδια σε ΗΠΑ, ΗΑΕ και Φίτζι.

Η δήλωση Τραμπ και η επιστημονική αντίδραση

Σε μια αιφνιδιαστική και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη δήλωση από το Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην επιστημονική κοινότητα, ισχυριζόμενος ότι η χρήση του παυσίπονου Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενδέχεται να συνδέεται με την εμφάνιση αυτισμού στα παιδιά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη λήψη Tylenol από εγκύους «μη ενδεδειγμένη», προτρέποντας τις γυναίκες να «σφίγγουν τα δόντια» και να αποφεύγουν τη φαρμακευτική ανακούφιση του πόνου, εκτός από περιπτώσεις ακραίου πυρετού.

Tylenol και εγκυμοσύνη: Τι λένε οι επιστήμονες

Η αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας ήταν άμεση και έντονη. Ο Δρ Στίβεν Φλάισμαν, πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, χαρακτήρισε τις δηλώσεις «επικίνδυνες» και «επιστημονικά αβάσιμες», επισημαίνοντας ότι απλοποιούν επικίνδυνα τις σύνθετες αιτίες των νευρολογικών διαταραχών.

Η Άλισον Σίνγκερ, πρόεδρος του Ιδρύματος Επιστημών για τον Αυτισμό, έκανε λόγο για «παραπλανητικούς ισχυρισμούς» που δεν βασίζονται σε νέα δεδομένα ή πρόσφατες μελέτες, ενώ η Δρ Μονίκ Μπόθα από το Πανεπιστήμιο του Ντάραμ επικαλέστηκε σουηδική μελέτη 2,4 εκατ. γεννήσεων που δεν εντόπισε καμία σύνδεση μεταξύ παρακεταμόλης και αυτισμού.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων επανέλαβαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν σύνδεση της παρακεταμόλης με τον αυτισμό.

Αντιθέτως, η παρακεταμόλη θεωρείται το ασφαλέστερο αναλγητικό για χρήση κατά την εγκυμοσύνη, εφόσον λαμβάνεται με μέτρο.

Η κατασκευάστρια εταιρεία του Tylenol, Kenvue, εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις επιπτώσεις των δηλώσεων στην υγεία των εγκύων, υπογραμμίζοντας ότι η επιστήμη έχει αποδείξει πως η ακεταμινοφαίνη δεν προκαλεί αυτισμό.

Οι δηλώσεις Τραμπ άνοιξαν ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτικής και επιστήμης, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τον κίνδυνο παραπληροφόρησης και τις επιπτώσεις της στην εμπιστοσύνη του κοινού προς την ιατρική κοινότητα.

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, αλλά η επιστημονική γραμμή είναι σαφής: η παρακεταμόλη, όταν χρησιμοποιείται σωστά, παραμένει ασφαλής για τις εγκύους.