Ξεχάστε το κολύμπι και το Pilates: Η άσκηση-έκπληξη που παρατείνει τη ζωή μετά τα 70

Καθώς μεγαλώνουμε, είναι σημαντικό να παραμένουμε δραστήριοι και υγιείς, ώστε το σώμα μας να λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και να διατηρούμε την ανεξαρτησία μας για περισσότερα χρόνια.

Όσον αφορά την καλύτερη μορφή άσκησης, η επιστήμη δεν έχει απόλυτη ομοφωνία, αλλά υπάρχει συμφωνία πως οποιαδήποτε μορφή άσκησης είναι καλύτερη από το τίποτα.

Έτσι, το πιο σημαντικό είναι να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και να το διατηρήσετε.

