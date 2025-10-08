Αν ξυπνάς κάθε βράδυ στις 3 τα ξημερώματα, τα νέα μπορεί να μην είναι καλά

Το να ξυπνάτε στις 3:00 π.μ. κάθε βράδυ μπορεί «να μην είναι φυσιολογικό» όπως προειδοποιεί ένας γιατρός και ίσως χρειάζεται να το κοιτάξετε περαιτέρω.

Ο ύπνος, ασυζητητί, είναι από τους πιο κεντρικούς παράγοντες για το αν θα αισθανόμαστε καλά ή όχι μέσα στην ημέρα. Κανείς δεν θέλει να κάθεται σε ατελείωτες συσκέψεις στη δουλειά ενώ έμεινε άυπνος το προηγούμενο βράδυ.

Ένας άσχημος ύπνος μπορεί να σημαίνει ότι πάντα βρίσκετε τον εαυτό σας να ξυπνάει τυχαία μέσα στην νύχτα, ελέγχοντας το κινητό σας για να συνειδητοποιήσετε ότι είναι ακόμα ξημερώματα.

Ωστόσο, ιδιαίτερα, εάν συμβεί μεταξύ 2 και 3 το ξημέρωμα, ο Δρ. Έρικ Μπεργκ DC προειδοποιεί ότι μπορεί να υποδηλώνει υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Ο Δρ. Έρικ Μπεργκ DC εξέφρασε τις ανησυχίες στο YouTube με ένα βίντεο με τίτλο: «Αυτό κατέστρεφε τη ζωή μου», αναφέροντας ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν τον ύπνο.

Ειδικευόμενος στην Υγιή Κέτωση και τη Διαλειμματική Νηστεία, απέκτησε το Διδακτορικό του στη Χειροπρακτική και είναι εκπαιδευτικός γνωστός για το έργο του στην επιστήμη της διατροφής, τη φυσική υγεία και τη διαχείριση βάρους.

Έχοντας πλέον συνταξιοδοτηθεί από την κλινική πρακτική, έχει επικεντρώσει την προσοχή του στην διάδοση των γνώσεών του στο διαδίκτυο.

Σε βίντεό του αναφέρθηκε στην αϋπνία ως «βασανιστήριο», εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να δυσκολεύονται να κοιμηθούν και προσέφερε χρήσιμες συμβουλές.

Ο Δρ. Μπεργκ ισχυρίζεται ότι η κορτιζόλη θα πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της στις 2 π.μ., αλλά για ορισμένους, φαίνεται ότι είναι στο υψηλότερο σημείο της.

«Αυτό μπορεί να προκαλέσει νυχτερινές αφυπνίσεις και άλλα προβλήματα ύπνου που μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν την ημέρα σας», εξηγεί.

Ο γιατρός λέει ότι τα φάρμακα για τον ύπνο μπορεί να επιδεινώνουν το πρόβλημα και ότι το γλυκινικό μαγνήσιο πριν τον ύπνο μπορεί αντ' αυτού να βοηθήσει στη μείωση της κορτιζόλης και να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα.

«Θα θεωρούσα τον εαυτό μου ειδικό στην αϋπνία επειδή το είχα αυτό για πάνω από μια δεκαετία και κατέστρεφε τη ζωή μου. Δεν ήταν απλώς το ξύπνημα στις 2-3 π.μ. το πρωί, μερικές φορές δεν κοιμόμουν ούτε για ένα λεπτό όλη τη νύχτα, έμενα ξαπλωμένος εκεί. Ήταν βασικά βασανιστήριο», εμυστηρεύτηκε.

Συχνά αποκαλούμενη ως «ορμόνη του στρες», η κορτιζόλη μας ξυπνάει το πρωί, ουσιαστικά αποτελεί το «ρολόι του σώματός μας». Αλλά όταν έχει κανείς στρες ή άγχος, το σώμα παράγει περισσότερη από αυτήν και επομένως μπορεί να διαταράξει τον ύπνο.

Οι ειδικοί στο National Health Service του Ηνωμένου Βασιλείου συνιστούν τη δημιουργία μιας «χαλαρής ρουτίνας πριν τον ύπνο» και προτείνει χαλάρωση μίας έως μιάμισης ώρας πριν τον ύπνο, ώστε να μειωθεί το άγχος.

Όπως αναφέρει ο Δρ. Μπέργκ, το χαμηλό μαγνήσιο μπορεί να δυσκολέψει την αντιμετώπιση του άγχους και να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, προκαλώντας ενδεχομένως συμπτώματα όπως άγχος και ευερεθιστότητα στο σώμα.

Συμπτώματα όπως ναυτία, αδυναμία, σπασμοί, κράμπες ή ακανόνιστος καρδιακός παλμός μπορεί να είναι σημάδια μη φυσιολογικών επιπέδων μαγνησίου.

Συνιστάται να ζητήσετε συμβουλές από έναν επαγγελματία υγείας εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με τον ύπνο σας ή τα επίπεδα μαγνησίου και κορτιζόλης.