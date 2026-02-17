Ανανεωμένο μενού στο Okupa Kitchen και Listening Bar

Με τον Νίκο Δραντάκη να παραμένει επικεφαλής, η νέα κατεύθυνση έρχεται φυσικά: εποχικότητα, έμφαση στην πρώτη ύλη και πιάτα που λειτουργούν όπως λειτουργεί και ο χώρος, ανεπιτήδευτα, αλλά με χαρακτήρα.

Η βάση του νέου μενού παραμένει Mediterranean, με Levantine αναφορές και μια πιο ζεστή, πιο spicy κατεύθυνση. Το Okupa δουλεύει με τρία ξεχωριστά μενού μέσα στη μέρα: brunch, lunch και dinner, ενώ το dinner είναι σχεδιασμένο για sharing, με πιάτα που συνδυάζονται εύκολα στο τραπέζι και σε αφήνουν να δοκιμάσεις περισσότερα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρώτη ύλη και η απλότητα στη γεύση, με πιάτα που διατηρούν ισορροπία, χαρακτήρα και προσωπικότητα. Ανάμεσα στα signature dishes ξεχωρίζουν το Beef Tartare από grass-fed, dry-aged μοσχάρι, με μπαχαρικά Μέσης Ανατολής, egg yolk gel και παλαιωμένο Μετσοβόνε, καθώς και τα Beef Cheeks, σιγομαγειρεμένα για 18 ώρες, με αφρό γραβιέρας, τραγανές πατάτες shoestring και demi-glace από τον συμπυκνωμένο ζωμό τους. Το μενού θα εμπλουτίζεται συχνά με daily specials, ενώ από τον Φεβρουάριο οι σούπες θα αποτελούν επίσης επιλογή ημέρας, ως μια πιο comfort πρόταση.

Όπως πάντα στο Okupa, το φαγητό συνδέεται άμεσα με τη μουσική και τη συνολική εμπειρία του χώρου. Ο Hrag, ένας από τους ιδιοκτήτες και F&B Director, επιμελείται τη μουσική ταυτότητα του listening bar, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον με global μουσικές επιλογές που συνοδεύουν διακριτικά το φαγητό και το ποτό, κρατώντας τον χώρο στον δικό του ρυθμό και ταυτότητα.



