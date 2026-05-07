Μενού

Άνοιξη στην Τρελή Ροδιά: Πρώτες ύλες από το χωριό μαμαδίστικη φροντίδα στο μαγείρεμα

Γεύσεις μαμάς στα Πετράλωνα.

Reader symbol
Newsroom
δγδγδ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με ανοιχτές τζαμαρίες και τον ανοιξιάτικο ήλιο να μας υποδέχεται, είναι το meeting point μας τις καθημερινές μετά το γραφείο και τα ΠΣΚ από νωρίς το μεσημέρι.

Συνδυάστε επιλεγμένα αποστάγματα, φρεσκομαγειρεμένα πιάτα και, φυσικά, καλή παρέα!

φδφγωδφ

Ξεκινήστε, οπωσδήποτε, με τη σαλάτα με τα μαυρομάτικα φασόλια, μυρωδικά και πέστροφα Καλαβρύτων, που μόνο εδώ θα βρείτε.

Συνεχίστε με τους σπιτικούς κολοκυθοκεφτέδες με δυόσμο, άνηθο και αρωματικό γιαούρτι και μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα χωριάτικα ζυμαρικά: είτε αυτά με φυστίκι Αιγίνης και πέστο βασιλικού είτε τις παπαρδέλες με αυγοτάραχο Μεσολογγίου.

φφσδφδ

Για το τέλος, το καλύτερο: ζητήστε την πορτοκαλόπιτα με παγωτό μαστίχα και ολοκληρώστε την απόλαυση!

Tip: Ρωτήστε για τα πιάτα ημέρας, γιατί γίνονται ανάρπαστα…

Κυδαντίδων 39, Αθήνα, 118 51
Τηλέφωνο: 21 1008 2307
trelirodia.com
Insta: trelirodia
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

BRANDED CONTENT