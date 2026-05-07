Άνοιξη στην Τρελή Ροδιά: Πρώτες ύλες από το χωριό μαμαδίστικη φροντίδα στο μαγείρεμα

Με ανοιχτές τζαμαρίες και τον ανοιξιάτικο ήλιο να μας υποδέχεται, είναι το meeting point μας τις καθημερινές μετά το γραφείο και τα ΠΣΚ από νωρίς το μεσημέρι.
Συνδυάστε επιλεγμένα αποστάγματα, φρεσκομαγειρεμένα πιάτα και, φυσικά, καλή παρέα!
Ξεκινήστε, οπωσδήποτε, με τη σαλάτα με τα μαυρομάτικα φασόλια, μυρωδικά και πέστροφα Καλαβρύτων, που μόνο εδώ θα βρείτε.
Συνεχίστε με τους σπιτικούς κολοκυθοκεφτέδες με δυόσμο, άνηθο και αρωματικό γιαούρτι και μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα χωριάτικα ζυμαρικά: είτε αυτά με φυστίκι Αιγίνης και πέστο βασιλικού είτε τις παπαρδέλες με αυγοτάραχο Μεσολογγίου.
Για το τέλος, το καλύτερο: ζητήστε την πορτοκαλόπιτα με παγωτό μαστίχα και ολοκληρώστε την απόλαυση!
Tip: Ρωτήστε για τα πιάτα ημέρας, γιατί γίνονται ανάρπαστα…
Κυδαντίδων 39, Αθήνα, 118 51
Τηλέφωνο: 21 1008 2307
trelirodia.com
Insta: trelirodia
