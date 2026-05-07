Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτου πόνου, η οικογένεια, οι φίλοι και ολόκληρη η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα στον Χώνο τον 21χρονο Νικήτα, που έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η σορός του αδικοχαμένου νέου έφτασε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής λίγο πριν από τις 11:30, αφού προηγουμένως είχε περάσει από το σπίτι των παππούδων του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία ξεκίνησε το μεσημέρι, με τους παρευρισκόμενους να ανταποκρίνονται στο συγκινητικό κάλεσμα της οικογένειας να μη φορέσουν μαύρα, αλλά λευκά, τιμώντας τη μνήμη του «αγγέλου» τους.

Κόσμος στην κηδεία του 21χρονου Νικήτα | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα δεν ήταν μόνο φορτισμένη από θλίψη, αλλά και από οργή. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν την έναρξη της τελετής σημειώθηκε ένταση, όταν μέλη της οικογένειας αντέδρασαν έντονα στην παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων.

Με φωνές και παράπονα, οι συγγενείς ζήτησαν από την αστυνομία να αποχωρήσει, καταγγέλλοντας ολιγωρία των Αρχών τα προηγούμενα χρόνια. «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», φώναζαν σε κατάσταση αμόκ, υποστηρίζοντας πως επί τρία χρόνια ζητούσαν προστασία και παρέμβαση χωρίς αποτέλεσμα.

Παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία υπό τον φόβο νέων επεισοδίων, η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον βίαιο και άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου που είχε όλη τη ζωή μπροστά του.