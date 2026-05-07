Την είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εν Ελλάδι έστειλε σε βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλήση για κακούργημα, ενώ αυτοί πάνε για πλημμέλημα τη διαβάσατε. Προφανώς θα τους έρθει μια ορθή επανάληψη σαν τα δελτια Τύπου ένα πράγμα, όμως η είδηση αυτή συζητήθηκε πολύ στο πολιτικό παρασκήνιο χθες. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται, δείχνει και τη σοβαρότητα του μηχανισμού του εδώ γραφείου της Εισαγγελίας (Παπανδρέου & Σία), οι οποίοι έκαναν και την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα πει κανείς ότι άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις τα σφάλματα έχουν σημασία.

Οι 40+ βουλευτές και η αποφόρτιση

Η υπόθεση με τις λάθος κλήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πάντως ήταν ένα δώρο που δεν περίμενε ούτε η κυβέρνηση σε αυτή τη συγκυρία και μάλιστα ενόψει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μένει να φανεί, αν αυτό θα λειτουργήσει ως μια ακόμη βαλβίδα εκτόνωσης σε μια συζήτηση που δεν θα είναι εύκολη, αλλά δεν θα είναι από ό,τι φαίνεται και... ανατρεπτική. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα έχουν γραφτεί να μιλήσουν γύρω στους 45 βουλευτές, από πέντε λεπτά ο καθένας, οπότε καταλαβαίνετε ότι το πράγμα θα πάρει ώρα και σίγουρα μέχρι τις 15:00, γι' αυτό και η συνεδρίαση προγραμματίστηκε λίγο πιο νωρίς, κατά τις 11:00 για να υπάρχει άνεση χρόνου. Οι βουλευτές βεβαίως θα κάνουν τις πολιτικές παρατηρήσεις που θέλουν, αλλά και ο Μητσοτάκης θα δώσει τις δέουσες απαντήσεις.

Διαβάστε επίσης: Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή κρίσιμη ΚΟ της ΝΔ

Ραντεβού στο συνέδριο

Υπάρχει πάντως και μια κατηγορία βουλευτών της ΝΔ που έχουν προβληματισμούς, έχουν επιφυλάξεις, όμως δεν θα μιλήσουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Για παράδειγμα, ο Στέλιος Πέτσας που ετοιμάζει μια πολιτική τοποθέτηση με γωνίες στο επικείμενο συνέδριο, ενώ έχει προαναγγείλει και μεγάλη εκδήλωση στο τέλος Μαϊου στην Ανατολική Αττική. Επίσης μια ξεχωριστή περίπτωση είναι αυτή του σαμαρικού βουλευτή Μίλτου Χρυσομάλλη, ο οποίος κατέθεσε πρόσφατα πρόταση κατάργησης του νόμου για τον γάμο ομοφύλων. Σχεδίαζε να μιλήσει, αλλά δεν θα το κάνει και είναι ήδη σε ρότα ψυχικής και ουσιαστικής αποστασιοποίησης.

Πώς κόπηκε η Τζάκρη

Όπως όλα δείχνουν η Θεοδώρα Τζάκρη δεν μπορεί να ελπίζει σε μια επανάκαμψη στο ΠΑΣΟΚ, το κόμμα από το οποίο έφυγε στη διάρκεια της ψήφισης των μνημονίων. Η χθεσινή απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος - που συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά το Συνέδριο - κατέληξε στο ότι το όριο θητειών που αποφασίστηκε στο κορυφαίο Όργανο του κόμματος ισχύει και για πολιτικούς που έχουν κάνει θητείες με άλλα κόμματα. Είναι προφανές ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ενώ διαφαίνονταν η πρόθεση συνεργασίας με την Τζάκρη, κάτι που εν τέλει δεν πρόκειται να συμβεί.

Διαβάστε επίσης: Νίκος Ανδρουλάκης: «Η αποτυχία της ΝΔ είναι πια κοινωνική εμπειρία»

Βλέπουν εκλογές τον Σεπτέμβρη

Στη συνεδρίαση προέκυψε και κάτι ακόμη: στο ΠΑΣΟΚ σχεδόν όλοι θεωρούν δεδομένες τις εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, αφού πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θα τις κάνει πρόωρες το φθινόπωρο. Βέβαια και στη Νέα Δημοκρατία ετοιμάζονται για το ίδιο σενάριο: κορυφαίο στέλεχος της μου επαναλάμβανε χθες ότι οι περισσότερες εκλογές στη μεταπολίτευση γίνονταν το φθινόπωρο. «Όχι επί Μητσοτάκη όμως», του απάντησα εγώ. Πράγματι, το 2019 και το 2023 οι εκλογές πραγματοποίηθηκαν καλοκαίρι.