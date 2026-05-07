Μπέος: «Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και σβήστα» – Χυδαία επίθεση για το μνημείο των Τεμπών στο Σύνταγμα

Σε μια τοποθέτηση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις προχώρησε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, αναφορικά με το αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί στην πλατεία Συντάγματος για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον σταθμό NEO 103,3 FM και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Μαρέδη και Ίνα Τσιρίγκα, ο Μπέος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, στρεφόμενος τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά πολιτικών προσώπων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τον καθαρισμό του χώρου μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Στο ξεκίνημα της τοποθέτησής του, ο δήμαρχος Βόλου αναφέρθηκε στο συλλογικό τραύμα που έχουν αφήσει μεγάλες εθνικές τραγωδίες, ωστόσο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του με την επιλογή του συγκεκριμένου σημείου για την αναγραφή των ονομάτων των νεκρών.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Για όλες τις τραγωδίες που έγιναν στην Ελλάδα, σαν τη Marfin, το Mάτι, τη Μάνδρα και τελευταία τα Τέμπη, υπάρχει Έλληνας που δε έκλαψε; Που δεν στεναχωρήθηκε; Με αφορμή μία οικογένεια φίλων που ήρθε από τις ΗΠΑ και πήγανε στην πλατεία Συντάγματος και στον Άγνωστο Στρατιώτη. Αυτό δεν τιμάμαι εκεί; Από που κι ως που ρε βάλατε τα ονόματα των νεκρών εκεί;»

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του γύρω στο 21ο λεπτό της συνέντευξης, ο Αχιλλέας Μπέος κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρέμβει δραστικά, θεωρώντας πως η παραμονή των ονομάτων στο σημείο προσβάλλει την εικόνα της χώρας στους επισκέπτες.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Ρε Μητσοτάκη, πάρε μία μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψε. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. [...] Ως Έλληνας πολίτης δε δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι.»

Ο Μπέος δεν παρέλειψε να επιτεθεί στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και σε πρόσωπα που πρωτοστάτησαν στις κινητοποιήσεις στο Σύνταγμα, κατηγορώντας τους για εκμετάλλευση του πένθους.

«Κακώς επέτρεψε και σε αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του, και εχει την άλλη που τρέχει από πίσω του τη Ζωή. Ρούτσι τον λένε; Αυτή (η Κωνσταντοπούλου) εκμεταλλεύεται τον θρήνο, τη θλίψη και τον πόνο των ανθρώπων. [...] Στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε, να τιμωρηθούν φυσικά οι υπεύθυνοι, γιατί υπάρχουν υπεύθυνοι.

Γιατί δεν πήγαν αυτοί από το Μάτι; Κομματικοποιήσαμε τις τραγωδίες. Οι άλλοι στη Marfin κάηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν ευθύνες για τα Τέμπη και πρέπει να αποδωθούν. Αυτό είναι χάλι όμως εκεί.»

Η πρόταση για νέο μνημείο και η «πατριωτική» ετοιμότητα

Κλείνοντας, ο δήμαρχος πρότεινε τη δημιουργία ενός επίσημου μνημείου σε άλλο χώρο, ενώ δήλωσε έτοιμος να αναλάβει ο ίδιος τον καθαρισμό της πλατείας αν του δοθεί η εντολή.

«Ας γίνει ένα άλλο κανονικό μνημείο σε άλλο χώρο που θα παραχωρήσει το Κράτος. Και να το κάνουν οι γονείς. Σε αυτό λέω ναι. Έχει υποχρέωση ο αρμόδιος υπουργος, που θα έπρεπε να το έχει κάνει ήδη. Μητσοτάκη πάρε θέση αν θες να είσαι ηγέτης της πατρίδας μας. Αυτό εκεί είναι χάλι. Ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Ντροπή.

Ντροπή και που δεν έδιναν τόσο καιρό άδεια να ξεθάψουν οι συγγενείς τα παιδιά τους όμως. Έχει δίκιο ο Ρούτσι εκεί, που καθόταν σε μία καρέκλα με μία σκηνή και του πήγαιναν κρυφά φαγητό τα βράδια. Θεατρινισμοί. Σωστό το αίτημά του όμως. Και δεν είχαν δικαίωμα να του το απαγορεύσουν. Λέω την αλήθεια. Σε αυτό είχε δίκιο.»