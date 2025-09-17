Αποστολή δεμάτων στην Αγγλία μετά το Brexit, γρήγορα και χωρίς τελωνείο

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι μεταφορές διακινούνται υποχρεωτικά μέσα από το τελωνείο. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε αποστολή δέματος στην Αγγλία, σε φορτία και εμπορικές αποστολές όλες οι αυτές οι μεταφορές υπόκεινται σε χρεώσεις ανάλογα με το περιεχόμενο ή/και το είδος της μεταφοράς (προσωπική ή επαγγελματική).

Πως μπορείς να στείλεις δέμα στην Αγγλία χωρίς να πληρώσεις τελωνείο

Αυτό ισχύει μόνο για ιδιωτικές αποστολές προσωπικών αντικειμένων και μόνο στην περίπτωση όπου η μεταφορική εταιρεία για Αγγλία που έχετε επιλέξει κάνει χρήση μιας καθόλα νόμιμης διαδικασίας όπου εάν το φορτίο περάσει από τη Βόρειο Ιρλανδία τότε δεν υπόκειται σε δασμούς. Αυτό το “παραθυράκι του νόμου” επιτρέπει τις αποστολές δεμάτων να γίνονται χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Αυτή η δυνατότητα διευκολύνει κατά πολύ την αποστολή των δεμάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, κάνοντας την πιο συμφέρουσα και οικονομική.

Πόσο κοστίζει η αποστολή ενός δέματος προς την Αγγλία

Μέσα από έναν έγκυρο υπολογιστή κόστους για μεταφορές αντικειμένων μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση, έχοντας πάντα υπόψη τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του δέματος αλλά και το ΤΚ του προορισμού.

Εδώ μπορείς να βρεις τον υπολογιστή κόστους μεταφορικών για την Αγγλία

Τι δεν επιτρέπεται να στείλεις σε μια προσωπική αποστολή

Πρέπει να είστε προσεκτικοί στα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο δέμα. Για την αποφυγή προβλημάτων και πιθανών κυρώσεων αποφύγετε να αποστείλετε τα παρακάτω:

Αλκοόλ κάθε είδους

Καπνικά προϊόντα

Φάρμακα

Μπαταρίες

Εύφλεκτα υλικά

Χρήματα και τιμαλφή

Χημικές, τοξικές ή διαβρωτικές ουσίες