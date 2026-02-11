Ποιος είναι ο Αντώνιος Σπύρου Κωνσταντίνου που έκανε repost o Snoop Dogg

«Φέρτο-Πάρτο, Φέρτο-Πάρτο, Φέρτο-Πάρτο, Φέρτοοοο» τραγουδάει ο Αντώνιος Σπύρου Κωνσταντίνου, ένας κύριος από τη Λάρνακα της Κύπρου που αγαπάει το να διαβάζει τους στίχους των τραγουδιών και να τους απαγγέλει (τραγουδάει;) με τον δικό του τρόπο.

Μετά το συγκεκριμένο post, o Akylas, ένας εκ των υποψηφίων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην φετινή Eurovision, του έκανε σχόλιο: «σου έπεσε αυτό» (έδειχνε τη χρυσή κορώνα ενός βασιλιά). Δεν είχε άδικο.

Ο κύριος Κωανταντίνου κάνει το κέφι του, περνάει εμφανώς πάρα πολύ καλά, εχει τραγουδήσει ένα σωρό διαφορετικά στυλ, από Ariana Grande μέχρι Linkin Park και Coolio και Νίκο Απέργη(!), όλα με το ίδιο,«μονοκόμματο» στυλ.

Πρόσφατα έζησε και μια εντυπωσιακή καταξίωση, όταν τραγούδησε ένα κομμάτι του ράπερ Snoop Dogg, το Young, Wild and Free και ο ίδιος ο θρυλικός ράπερ, τον έκανε ριπόστ στο πρόσωπικό του προφίλ στο Instagram, σε μια δημοσίευση που πλησιάζει τις 1.000.000 αναπαραγωγές.

Η επιμονή και η ακομπλεξάριστη προσέγγιση της ζωής και αυτών που μας αρέσουν να κάνουμε για πάρτη μας, συχνά ανταμείβεται.

Snoop Dogg/Instagram