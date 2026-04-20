Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ: To ντοκιμαντέρ του Gazzetta και της Stoiximan για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

Άνθρωποι που έχασαν τα πάντα, μέσα σε μια νύχτα. Σπίτια αφημένα, ζωές ερειπωμένες, διωγμός και ξενιτιά. Αυτά γέννησαν τον ΠΑΟΚ κι αυτός του έσμιξε όλους μαζί, σαν παρηγοριά, σαν μια αγκαλιά...

«Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ». Στo ντοκιμαντέρ του Gazzetta σε συνεργασία με τη Stoiximan για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ ξεδιπλώνονται οι ασπρόμαυρες ιστορίες εκείνων που έγραψαν τα κεφάλαια της ιστορίας αυτού του συλλόγου. Από τον μεγαλύτερο εν ζωή βετεράνο της ομάδας, Λάκη Πρόγιο, στο μύθο Γιώργο Κούδα και από εκεί στον Γιώργο Τουρσουνίδη και στον Διονύση Χασιώτη! Όταν μιλάμε για ΠΑΟΚ, δεν γίνεται να λείπει ο θρυλικός Μπάνε Πρέλεβιτς. Και από εκεί στο σήμερα. Στον Ραζβάν Λουτσέσκου, στον στρατηγό της επανάστασης, τον Γιάννη Μιχαηλίδη και στη Θωμαή Βάρδαλη, που γράφει τη δική της ιστορία ούσα αρχηγός της ομάδας Γυναικών της ομάδας.

ΠΑΟΚ, όμως, είναι ο κόσμος του. Είναι αυτές οι μικρές ιστορίες που γεννήθηκαν σε μια φωνή στην Τούμπα, σε μια σημαία σ' ένα μπαλκόνι, σ' ένα ταξίδι, σ' ένα πούλμαν, σ' ένα χάδι...

Γιώργος Μαυρίδης, Ζαφείρης Μελάς, ο Σταύρος, ο Γιάννης, η Άννα, η Μαρία... Ονόματα γνωστά και άγνωστα. Όλα μια αγκαλιά. Όλα... ΠΑΟΚ!

