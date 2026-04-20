Άρχισε να επιτίθεται στα social media, αποκαλώντας «Κασσέλα» τον Στέφανο Κασσελάκη και «κοντό» τον Κώστα Βαξεβάνη. Έκανε retweet έναν λογαριασμό (του οποίου ο πραγματικός ιδιοκτήτης είναι γνωστός) που προσέβαλε την Ντόρα Μπακογιάννη. Έκανε ανάρτηση ένα σκληρό παραπολιτικό από το Documento tagάροντας τον εσωκομματικό του αντίπαλο στην Καβάλα Νίκο Παναγιωτόπουλο. Έπαιρνε τηλέφωνο δημοσιογράφους ή έστελνε μηνύματα βρίζοντας και μιλώντας με ιταμό τρόπο.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης το Σάββατο που μας πέρασε έχασε απόλυτα την ψυχραιμία του, αδικώντας τον εαυτό του. Ένας εργατικός άνθρωπος με διαδρομή στη δημοσιογραφία έπαθε αυτό που οι Αγγλοσάξονες αποκαλούν meltdown μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του. Είναι εύκολα εξηγήσιμο: ο Μακάριος περίμενε να γίνει υπουργός επτά χρόνια και μόλις έγινε, έφυγε στις δύο εβδομάδες. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει είναι ότι γι’ αυτό δεν φταίει κανένας άλλος παρά μόνο ο ίδιος που έκανε ένα σχεδόν αστείο θέμα τεράστιο μέσω μιας τραγικής συνέντευξης. Αλλά, άμα δεν μπορείς να διαχειριστείς μια κρίση που σε αφορά, θα διαχειριστείς μια πιο σοβαρή κρίση που αφορά το χαρτοφυλάκιο σου;

Η αδιαφορία της Ντόρας

Μιας και είπα για την Ντόρα Μπακογιάννη είναι προφανές ότι με τη διαχείριση του Μαξίμου «βγήκε από πάνω», καθώς λίγες ώρες μετά την παρέμβασή της ο Λαζαρίδης παραιτήθηκε. Βεβαίως, οι δυο τους έχουν κόντρα από παλιά, εξ ου και ο Μακάριος ξέσπασε μετά εναντίον της. Η ίδια πάντως διόλου ενδιαφέρθηκε, λέγοντας σε συνομιλητές της ότι έχει πολύ πιο σοβαρά θέματα να ανησυχεί, όπως η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Και το βράδυ του Σαββάτου πήγε να φάει με τον άντρα της, Ισίδωρο Κούβελο, στον ιστορικό «Τσομπανάκο» της Καισαριανής, προφανώς γιατί είχε κάτι καλύτερο να κάνει.

To μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές

Η εβδομάδα που ξεκινά θα έχει κάμποσο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τις περιπτώσεις του Χατζηβασιλείου και του Αθανασίου που ερευνώνται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, και την Τετάρτη ακολουθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια και για τους 13 (11+2) που περιλαμβάνονται στις νέες δικογραφίες. Ενόψει των καλπών που θα στηθούν, δεν πέρασε απαρατήρητο το μήνυμα που έστειλε χθες ο Μητσοτάκης στους βουλευτές της ΝΔ που διαμηνύουν ότι δεν ψηφίζουν όλες τις άρσεις ασυλίας. «Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές», έγραψε ο Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας». Τι λέει πρακτικά: Να μην καταψηφίσουν μαζικά τις άρσεις ασυλίας, για να μην σταλεί το μήνυμα ότι οι βουλευτές της ΝΔ «ξεπλένουν» τους δικούς τους.

Διαβάστε ακόμα: Συνεχίζονται οι τριγμοί λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μήνυμα Μητσοτάκη στη ΝΔ και η ανησυχία για νέες δικογραφίες

Η αντίδραση των βουλευτών

Οι βουλευτές της ΝΔ πάντως είναι αποφασισμένοι είτε δια της αποχής από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας είτε δια της καταψήφισης άρσεων συγκεκριμένων περιπτώσεων να στείλουν ένα μήνυμα στο Μαξίμου. Με τα ως τώρα δεδομένα, 40-60 βουλευτές της ΝΔ δεν θα ψηφίσουν την παραπομπή πολλών βουλευτών που θεωρούν «αστείες» από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο Μακρόν και οι συμβολισμοί

Το γεγονός της εβδομάδας είναι βέβαια η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και η ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας των δυο πλευρών. Ο Μακρόν θα μείνει Αθήνα για δυο ημέρες - Παρασκευή και Σάββατο, επιστρέφοντας από την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης στην Κύπρο. Θυμίζω ότι ο Μακρόν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε για την ανάγκη «στρατηγικής αυτονομίας» της Ευρώπης ήδη από το 2017 και την πρώτη του θητεία. Τώρα βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι το τι ακολουθεί τον Μακρόν σε ένα χρόνο που θα εγκαταλείψει το Ελιζέ, μια εκλογή που αφορά πάρα πολύ την Αθήνα καθώς η στενή διπλωματική και στρατιωτική σχέση των δυο πλευρών ενισχύεται συνεχώς.

Διαβάστε ακόμα: Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την κυριαρχία στην Κεντροαριστερά - Τα όπλα που διαθέτουν

Το εκλογικό σύστημα και οι διαρροές

Οι κυριακάτικες εφημερίδες σκιαγράφησαν το μοντέλο του εκλογικού συστήματος που προκρίνει η κυβέρνηση για μετά τις εκλογές, δηλαδή μια παραλλαγή του γερμανικού μοντέλου όπως σας είχα γράψει στα μέσα της εβδομάδας. Σύμφωνα με τη λογική που υπάρχει στο κυβερνητικό επιτελείο η χώρα μπορεί να εκλέγει 150 βουλευτές σε μονοεδρικές περιφέρειες με σταυρό και 150 με λίστα. Οι πρώτοι θα εκπροσωπούν πόλεις ή δήμους και δεν θα έχουν εσωτερικό ανταγωνισμό μέσα στο κόμμα τους. Πχ η Νέα Δημοκρατία θα έχει έναν υποψήφιο στο δήμο Κηφισιάς, έναν στο Αιγάλεω κοκ. Κι αυτός θα «χτυπιέται» μόνο με τους υποψηφίους των αντίπαλων κομμάτων. Όλα αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου και στην παρούσα φάση δεν αφορούν κανέναν, όμως μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο αντιπαράθεσης στις εκλογές, ως πεδίο σύγκρουσης μεταξύ των κομμάτων.

Ανανέωση στην Α’ Θεσσαλονίκης

Στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας πάλι, υπάρχει αέρας ανανέωσης στα ψηφοδέλτια. Στη ΝΔ κατεβαίνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς και ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ενώ ο Γιώργος Φλωρίδης πιθανότατα θα κατέβει στο Κιλκίς, όπου εκλεγόταν ως βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη προκρίνει τις υποψηφιότητες δυο μεταγραφών: της Ράνιας Θρασκιά και του Πέτρου Παππά, ενώ ο Χάρης Καστανίδης που εκλεγόταν από το 1981 έχει κοπεί βάσει καταστατικού, λόγω ορίου των πέντε θητειών που έχει αποφασίσει το Συνέδριο του κόμματος. Το ερώτημα βέβαια είναι το εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιλέξει εκ νέου να είναι υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη και το εάν θα επιλέξει να κρατήσει την βουλευτική του έδρα εκεί - αν και δεν το βλέπω πολύ πιθανό.

