Τραγωδία στο Υπουργείο Τουρισμού: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της υπαλλήλου

Το Υπουργείο Τουρισμού εκφράζει την οδύνη του για την τραγική απώλεια υπαλλήλου που βρέθηκε στο κενό. Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Νεκρή 51χρονη που έπεσε από τον 2ο όροφο στο υπουργείο Τουρισμού
Νεκρή 51χρονη που έπεσε από τον 2ο όροφο στο υπουργείο Τουρισμού | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Σοκ επικρατεί στην κοινή γνώμη και στον διοικητικό μηχανισμό του Υπουργείου Τουρισμού, μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο κτήριο της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας.

Μία γυναίκα, η οποία εργαζόταν στις υπηρεσίες του Υπουργείου, έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Το συμβάν καταγράφηκε λίγο μετά τις 08:30, την ώρα που οι υπάλληλοι προσέρχονταν στην εργασία τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού

Λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση της είδησης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση, εκφράζοντας τον βαθύτατο αποτροπιασμό και τη θλίψη της για το συμβάν:

«Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου του Υπουργείου. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές».

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η υπάλληλος βρέθηκε στο κενό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται προς την πιθανότητα της αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί κανένα σενάριο μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης.

