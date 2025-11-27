Black Friday με HUAWEI: Oι προσφορές που ξεχωρίζουν

Η Black Friday έφτασε και οι προσφορές της HUAWEI για το 2025 είναι αυτό που ζητάμε για να κάνουμε πάρτι αγορών, για να «αναστενάξουν» τα ηλεκτρονικά ή και τα physical καλάθια μας. Οι προσφορές ισχύουν από το δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων της HUAWEI στην Ελλάδα και ανανεώνονται συνεχώς από τους επίσημους συνεργάτες της εταιρείας. Παρακάτω βρήκαμε μερικές που δείχνουν τουλάχιστον ΕΠΙΚΕΣ.

H περίπτωση του HUAWEI matepad

Υπάρχει άραγε laptop σούπερ ελαφρύ (ούτε 600 γραμμάρια), στο οποίο να μπορούμε να κάνουμε τα πιο δύσκολα τασκ με άνεση (μνήμη 256 GB) και να είναι και σε σούπερ προσφορά; Κι όμως υπάρχει. Είναι το HUAWEI MatePad 12 X Greenery 12+256G inbox US keyboard και με την Black Friday τιμή το βρίσκουμε στα 549 ευρώ μόνο! Η «οικογένεια» των matepad βέβαια, έχει μοντέλα και προσφορές για όλες τις απαιτήσεις και για κάθε πορτοφόλι, ξεκινώντας από τα 129 ευρώ (!).

Wearables

Εδώ η κατάσταση δεν σηκώνει δεύτερες σκέψεις: Πρώτα βάζουμε στο καλάθι μας το HUAWEI WATCH GT 4 (εγώ διάλεξα το μαύρο, αλλά και το άσπρο είναι υπέροχο) με τιμή Black Friday 169 ευρώ (από 219). Τόσο απλά. Το παίρνουμε, αλλά πριν ξεκινήσουμε προετοιμασία επόμενο μαραθώνιο, μένει μια εκκρεμότητα: να βάλουμε στο καλάθι τα HUAWEI FreeArc, τα καλύτερα ασύρματα (και αδιάβροχα) ακουστικά εκεί έξω, ΜΟΝΟ με 69 ευρώ (από 119)

Ακόμα κι όταν θα περάσει όμως η Black Friday, δεν σταματάμε να τσεκάρουμε ειδικά τα wearables της HUAWEI, καθώς έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα η σειρά Watch GT 6 και το επιβλητικό Watch Ultimate 2.

Αυτή είναι μόνο μια από τις άπαιχτες προσφορές HUAWEI που θα βρεις εκεί έξω.

Στον κατάλογο της HUAWEI θα βρεις και fitness ρολόγια και trackers της HUAWEI με advanced health features προσφέρουν πλήρη παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης, ιδανικά για χρήστες που η γυμναστική είναι κομμάτι της καθημερινότητας τους. Η Black Friday μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε όλα τα προϊόντα με την ένδειξη hero, με μοναδικές εκπτώσεις. Και φυσικά να υπογραμμίσουμε πως όλα τα wearable προϊόντα της HUAWEI είναι συμβατά και με IOS και με Android.

Ωραία όλα αυτά, αλλά με smartphone τι κάνουμε;

Εδώ υπάρχει άλλο ένα δυνατό χαρτί της HUAWEI που αλλάζει τα δεδομένα στο παιχνίδι της φωτογραφικής ικανότητας μια smartphone συσκευής.

Πρόκειται για τη σειρά Pura, η οποία μπορεί να φέρει τη μαγεία σε όσους αναζητούν μια κάμερα που να φέρνει ρεαλισμό και πίστη στη λεπτομέρεια στη δημιουργία πορτρέτων προσώπου ακόμα και στις πιο δύσκολες νυχτερινές λήψεις.

Συγκεκριμένα, με το HUAWEI Pura 80 Pro (12+512GB) το οποίο διατίθεται στα 899 ευρώ, (από 1.199€) αποκτάμε πέρα από ένα σύμμαχο στην καθημερινή επικοινωνία και ένα εντυπωσιακό εργαλείο στη δημιουργία και την επεξεργασία εικόνας. Υπάρχει άραγε κάτι ακόμα καλύτερο; Ναι, η HUAWEI το έχει ήδη βρει: είναι το το Pura 80 Ultra, που διατίθεται στα 1.399 ευρω (από 1.699), για όσους αναζητούν ένα smartphone που μπορεί να λειτουργήσει και ως επαγγελματική DSLR κάμερα!