Πολλές και σημαντικές ήταν οι απόρρητες πληροφορίες που ακούστηκαν στην κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο. Σχετίζονται όλες με την εξέλιξη των επιχειρήσεων στο Ιράν, που είναι εν γνώσει της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Πληροφορίες στις οποίες βεβαίως έχουν πρόσβαση και οι αρχηγοί κομμάτων που δέχθηκαν να συναντήσουν κατ’ ιδίαν τον πρωθυπουργό. Κατά τα άλλα, όταν αποχώρησαν οι κάμερες και οι φωτορεπόρτερ ο Πρόεδρος φέρεται να προέτρεψε τον πρωθυπουργό: «Όπως στην άμυνα, έτσι και στην επίθεση». Δηλαδή, να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τις πιθανές εκδηλώσεις αισχροκέρδειας στη αγορά με την ίδια ταχύτητα με την οποία πρόβαλλε την αμυντική ισχύ της χώρας.

Τα 50 σπίτια του Χατζηδάκη

Μιλώντας χθες στο Athens Alitheia forum ο Κωστής Χατζηδάκης επέλεξε να μιλήσει με ένα προσωπικό του παράδειγμα, σχολιάζοντας την υπόθεση των fake news. «Τα τελευταία 2-3 χρόνια, όταν δίνονται στη δημοσιότητα οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των βουλευτών, ξεκινάει ένας γύρος «αποκαλύψεων» για τα δεκάδες σπίτια που δήθεν έχω προσωπικά και το πώς τα απέκτησα. Διάφορα περιθωριακά sites, αλλά και διαφορετικές γραφίδες στα social media, συγχέουν τα ακίνητα, δηλαδή τα χωράφια στην ημιορεινή Κρήτη που απέκτησα από τους γονείς μου και τα οποία δήλωνα σε όλες τις προηγούμενες δηλώσεις Πόθεν έσχες, με κατά φαντασία σπίτια. Τα οποία δήθεν απέκτησα με πονηρό τρόπο. Τα δημοσιεύματα αναπαράγουν δεκάδες λογαριασμοί στο Facebook και το Twitter, κάποιοι πραγματικοί κάποιοι πλαστοί, και αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και αναμεταδίδεται ακόμα περισσότερο. Και όλα αυτά διότι η εμπάθεια για τον πολιτικό αντίπαλο, ή απλά το μίσος για τους πολιτικούς, δεν έχει όρια στη διαστρέβλωση της αλήθειας και στην προσβολή της προσωπικότητας». Πρόσθεσε μάλιστα δηκτικά: «Πείτε μου πού είναι αυτά τα 50 σπίτια, για να τα βρω κι εγώ».

Η εισήγηση του Τάκη και τα διυλιστήρια

Μιας και λέγαμε πριν για τα μέτρα της κυβέρνησης, πρέπει να σας πω ότι η ανακοίνωση πατάει πάνω στη βασική εισήγηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος εδώ και μέρες έλεγε στο παρασκήνιο ότι η κυβέρνηση θα πρεπει να κινηθεί στο σκέλος της αγοράς με την ίδια ταχύτητα που κινήθηκε στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και στην περίπτωση της Κύπρου. Το ενδιαφέρον πάντως και από μέρους της κυβέρνησης είναι ότι το πλαφόν δεν αφορά καθ' οιονδήποτε τρόπο τα διυλιστήρια, ενώ μάλιστα λαμβάνεται μέριμνα και για κάτι καλυτερο ως προς το ανώτατο πλαφόν σε ό,τι αφορά τις εταιρείες πετρελαιοειδών για τη μεταφορά καυσίμων στα νησιά, όπου είναι γνωστό ότι οι τιμές παίρνουν την ανηφόρα λόγω του μεταφορικού κόστους.

Τι θα κάνει ο Σαμαράς;

Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η σύμβαση της Chevron με το ελληνικό δημόσιο για την εκμετάλλευση των οικοπέδων που έχει ήδη δημοπρατήσει η χώρα μας. Το ενδιαφέρον εστιάζει σε δυο περιοχές: πρώτον, το ποιοι θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο και δεύτερον, το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, του οποίου ο Σταύρος Παπασταύρου υπήρξε στενός συνεργάτης. Και μια πληροφορία που ίσως έχει την αξία της: στη ΝΔ λένε πως εάν χρειαστεί, αυτή που θα σηκώσει το βάρος της απάντησης στον Σαμαρά, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.

Οι βολές του Οδυσσέα

Μετά από καιρό ξαναχτύπησε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε, η επιχείρηση διεύρυνσης που επιχειρήθηκε μέσω Πελεγρίνη κι άλλων προσωπικοτήτων έφερε περισσότερη γκρίνια, μιζέρια κι εσωστρέφεια από όση οι εμπνευστές (!!!) μπορεί να υπολόγιζαν. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής αναρωτήθηκε λοιπόν εάν «υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ένας που είναι στο 13% (και ο άλλος στο 30%) μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που είμαστε, περίπου ένα χρόνο πριν από τις εκλογές; Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ και εάν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση». Το ίδιο πιστεύει και η υπόλοιπη πολιτική πιάτσα αν και στις εκλογές πολλά μπορεί να συμβούν λέω εγώ.

Ρελάνς με πρόταση μομφής;

Στο ΠΑΣΟΚ ενώ αρχικά είχαν σκεφτεί την πρόταση για εκ νέου σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές υπάρχουν δεύτερες σκέψεις που αφορούν την πιθανότητα κατάθεσης πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης. Το σκεπτικό είναι ότι σε μια τέτοια διαδικασία η κυβέρνηση θα οδηγηθεί σε μια τριήμερη διαδικασία «απολογίας» στα θέματα των υποκλοπών, Τεμπών κοκ. Δεν ξέρω εάν θα προχωρήσει η πρόταση, αλλά κερδίζει έδαφος στη Χαριλάου Τρικούπη, ειδικά όσο η ΝΔ τσιμπάει εκ νέου στις δημοσκοπήσεις.