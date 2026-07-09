CEO Clubs Greece & AMA Europe: Μια στρατηγική συμμαχία διεθνούς κύρους για το μέλλον της ηγεσίας στην Ελλάδα

Η αποκλειστική αυτή σύμπραξη υλοποιείται μέσω της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής (The School of Leadership Practice), του εκπαιδευτικού βραχίονα του Club, που συμπληρώνει πέντε χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, και φέρνει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά εξειδικευμένα προγράμματα ηγεσίας με τη διεθνή πιστοποίηση του AMA.

Καρπός αυτής της συνεργασίας είναι το εντατικό πρόγραμμα "Leading Growth and Strategic Change", το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2026 στο The ClubHouse στη Μαρίνα Φλοίσβου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι δομημένο γύρω από τους δύο βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ηγεσίας: την ανάπτυξη, που αποτελεί τη βασική αποστολή κάθε CEO, και τη διαχείριση της αλλαγής, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Η πρώτη ημέρα είναι αφιερωμένη στο “Leading Growth” και εστιάζει στη διάγνωση του πολύπλοκου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και στη διαμόρφωση μιας ευέλικτης στρατηγικής ανάπτυξης. Στο τέλος της ημέρας, οι συμμετέχοντες θα έχουν ήδη θέσει τις πρώτες συγκεκριμένες δεσμεύσεις ανάπτυξης για τις εταιρείες τους. Η δεύτερη ημέρα, με τίτλο “Leading Change”, επικεντρώνεται στην κινητοποίηση των ανθρώπων, την agile ηγεσία, την πειθαρχημένη εκτέλεση της στρατηγικής και τον σχεδιασμό διαδοχής για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας της επιχείρησης.

Για πρώτη φορά, η Σχολή Ηγετικής Πρακτικής ανοίγει τη συμμετοχή όχι μόνο σε CEOs και επιχειρηματίες, αλλά και στα ανώτατα στελέχη των ηγετικών τους ομάδων, με σκοπό τη συνολική ευθυγράμμιση της διοίκησης και την άμεση μεταφορά του κοινού οράματος μέσα στον οργανισμό. Με την ολοκλήρωση του διημέρου, κάθε συμμετέχων θα λάβει τη διεθνή πιστοποίηση του AMA και θα αποχωρήσει με ένα ατομικό, ενοποιημένο Πλάνο Δράσης 90 ημερών (90-day Leadership Action Plan) έτοιμο προς εφαρμογή.

Την εισαγωγή στο πρόγραμμα θα κάνει ο Patrick Faniel, Managing Director EMEA του AMA Europe, αντλώντας από το βιβλίο του «What Leadership Is For», στο οποίο υποστηρίζει ότι η σαφήνεια στις προτεραιότητες, και όχι η προσπάθεια κάλυψης όλων των μετώπων, είναι αυτό που ξεχωρίζει τους πιο αποτελεσματικούς ηγέτες.

Κεντρικός facilitator του διημέρου θα είναι ο Henry Dumortier, ανώτατο στέλεχος του AMA Europe με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς ηγετικής εμπειρίας σε κολοσσούς όπως οι GE, Goodyear και Zep Inc. Η προσέγγισή του δίνει έμφαση στην πράξη και όχι στη θεωρία: μέσα από ρεαλιστικές προσομοιώσεις και πρακτικά εργαλεία, βοηθά τους συμμετέχοντες να μετατρέψουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε συγκεκριμένες λύσεις.

«Η συνεργασία με το American Management Association αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη διαρκή εξέλιξη της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής,» αναφέρει η Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Το νέο μας πρόγραμμα "Leading Growth and Strategic Change" εκφράζει ακριβώς αυτό στο οποίο πιστεύουμε: ότι η ανάπτυξη είναι η αποστολή κάθε ηγέτη, όμως η αλλαγή που τη συνοδεύει απαιτεί τόλμη και σαφήνεια. Με πρωτοβουλίες σαν κι αυτή, συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στους Έλληνες CEOs και επιχειρηματίες, προσφέροντάς τους τα εφόδια για να οδηγούν τις επιχειρήσεις τους με σιγουριά στο μέλλον.»

