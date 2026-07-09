Άβα Γαλανοπούλου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός – Τι συνέβη

Αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να αποτέλεσε ένα πρόσφατο φωτογραφικό στιγμιότυπο της ηθοποιού Άβας Γαλανοπούλου, εγείροντας ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας της.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η ηθοποιός φέρεται να επισκέφθηκε νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς μια φωτογραφία της αναρτήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τον καρδιολόγο Στρατή Παναγάκο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Στη συγκεκριμένη εικόνα, οι δυο τους διακρίνονται να ποζάρουν στους χώρους του νοσοκομείου, ενώ στη λεζάντα ο ιατρός φέρεται να έγραψε: «Με τη συμπαθέστατη φίλη ηθοποιό Άβα Γαλανοπούλου (50-50, Λατρεμένοι Γείτονες κ.ά.) στον φιλόξενο χώρο του ΕΝΗC».

Το γεγονός ότι η εν λόγω δημοσίευση δεν περιλάμβανε περαιτέρω διευκρινίσεις για την ακριβή αιτία της παρουσίας της ηθοποιού στο ιατρικό κέντρο, φέρεται να προκάλεσε την ανησυχία μεγάλης μερίδας του κοινού, με πολλούς διαδικτυακούς της φίλους να σπεύδουν να εκφράσουν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.

