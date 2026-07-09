Ρώτησα το ChatGPT σε ποια περιοχή της Αθήνας με συμφέρει να νοικιάσω

Κάποτε μαζεύαμε ενοικιαστήρια από το δρόμο και έπειτα ανοίγαμε την Χρυσή Ευκαιρία και στη συνέχεια επισκεπτόμασταν περίεργους ανθρώπους που μπορει να είχαν να μας παρουσιάσουν ένα μέγαρο ή ένα παράπηγμα. Σήμερα τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά, με μια ερώτηση στο ChatGPT, μπορείς να ξεκινήσεις εύκολα την έρευνα για αναζήτηση σπιτιού προς ενοικίαση.

Εμείς φτιάξαμε ένα σενάριο, αυτό ενός ατόμου που μένει μόνο του, δουλεύει στο κέντρο και αναζητά ένα σπίτι 50 τετραγωνικών, όσο πιο κοντά γίνεται στη δουλειά του, από την οποία λαμβάνει μηνιαίως μισθό 1.300 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, ρωτήσαμε τη γνωστή μηχανή τεχνητής νοημοσύνης.

Τα ευρήματα

Περιστέρι : Πολύ καλή σχέση τιμής-ποιότητας, μετρό και αρκετή αγορά. Συνήθως βρίσκεις 50 τ.μ. σε λογικές τιμές.

: Πολύ καλή σχέση τιμής-ποιότητας, μετρό και αρκετή αγορά. Συνήθως βρίσκεις 50 τ.μ. σε λογικές τιμές. Αιγάλεω : Παρόμοια εικόνα, ειδικά αν δουλεύεις προς το κέντρο.

: Παρόμοια εικόνα, ειδικά αν δουλεύεις προς το κέντρο. Κυψέλη : Έχει αρκετά διαμερίσματα αυτής της κατηγορίας και πολλές επιλογές.

: Έχει αρκετά διαμερίσματα αυτής της κατηγορίας και πολλές επιλογές. Νέος Κόσμος : Αν βρεις καλή ευκαιρία, είναι εξαιρετική επιλογή λόγω πρόσβασης.

: Αν βρεις καλή ευκαιρία, είναι εξαιρετική επιλογή λόγω πρόσβασης. Ζωγράφου : Υπάρχουν αρκετά μικρά διαμερίσματα, αν και οι τιμές έχουν ανέβει.

: Υπάρχουν αρκετά μικρά διαμερίσματα, αν και οι τιμές έχουν ανέβει. Αμπελόκηποι: Αν βρεις κάτι κάτω από 600€, είναι από τις καλύτερες επιλογές συνολικά.

Αν ήμουν στη θέση σου, θα έβαζα ως ανώτατο όριο τα 600€. Πάνω από αυτό, με μισθό 1.300€, θα αρχίσεις να πιέζεσαι οικονομικά, ειδικά αν προκύψουν έκτακτα έξοδα.

Αν ο στόχος σου είναι να ζεις άνετα και να αποταμιεύεις, θα έψαχνα για ενοίκιο γύρω στα 500–550€.

Αργότερα, του βάλαμε δύσκολα. Του ζητήσαμε να βρεί προσιτά ενοίκια για άτομο του οποίου η δουλειά είναι κοντά σε κεντρικούς σταθμούς της μπλε γραμμής του Μετρό, προς το κέντρο της Αθήνας. Δυσκολεύτηκε λίγο εκεί.

Τα ευρήματα

Χαλάνδρι (στα παλιότερα τμήματα): Ωραία περιοχή, αλλά ψάχνεις για ευκαιρίες.

Αγία Παρασκευή: Ήσυχη, ασφαλής, κοντά στο μετρό.

Χολαργός: Αν βρεις κάτι έως 600€, θα είσαι ιδανικά τοποθετημένος.

Αμπελόκηποι: Εξαιρετική σχέση πρόσβασης και ζωής.

Οι πιο οικονομικές λύσεις

Κατεχάκη (γύρω από τον σταθμό)

Ζωγράφου (με λεωφορείο προς το μετρό)

Γουδή

Κυψέλη (αν δεν σε ενοχλεί λίγη παραπάνω μετακίνηση)

Η βάση λοιπόν για ένα αξιοπρεπές ενοίκιο σε μια περιοχή σχετικά κοντά στο κέντρο της Αθήνας, είναι τα 500-550 ευρώ (και πάνω!).