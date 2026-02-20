«Δεν με βολεύει»: Το νέο τραγούδι του Γιώργου Αλκαίου και του Πάνου Βλάχου

Απέναντι σε εκείνους που συνήθισαν το λίγο. Που βολεύτηκαν στο τίποτα. Που αντάλλαξαν το όνειρο με ασφάλεια και την αλήθεια με μια ήσυχη σιωπή. Υπάρχουν συναντήσεις που δεν γίνονται για να «ταιριάξουν». Γίνονται για να συνυπάρξουν δημιουργικά.



Ο Γιώργος Αλκαίος, με τον ιδιαίτερο ήχο του και τη διαχρονική του έθνικ ταυτότητα, συναντά τον Πάνο Βλάχο, έναν καλλιτέχνη που κινείται ανάμεσα στο θέατρο, την τραγουδοποιία και την εναλλακτική μουσική αφήγηση.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Δύο διαφορετικές διαδρομές.



Και ακριβώς εκεί, μέσω της μουσικής βρίσκουν το κοινό τους έδαφος.



Το «Δεν με βολεύει» μιλά για τη γενιά που κουράστηκε να περιμένει.

Για εκείνους που βλέπουν γύρω τους ανθρώπους να επιβιώνουν αντί να ζουν.

Η σύμπραξη αυτή επιχειρεί να ενώσει δύο φωνές απέναντι στην αδράνεια.

Ο ρυθμός λειτουργεί σαν χτύπος. Ο στίχος σαν καθρέφτης.



Η Utopia+ υπογράφει την παραγωγή σε μια εποχή που όλα προσαρμόζονται.



«Δεν με βολεύει»



Στίχοι:

Γιώργος Αλκαίος - Πάνος Βλάχος - Kali

Μουσική:

Γιώργος Αλκαίος



Εκτέλεση παραγωγής & Ενορχήστρωση:

Γιώργος Αλκαίος - Κωνσταντίνος Παντζής



Mix/Mastering:

Κωνσταντίνος Παντζής



Έπαιξαν οι:

Κιθάρες/Μαντολίνο: Αντώνης Γούναρης

Τύμπανα: Κώστας Καρασαββίδης

Μπάσο: Ντίνος Τριανταφύλλου

Φωνητικά: Γιώργος Αλκαίος/Κωνσταντίνος Παντζής/Κατερίνα Νάκα

Artwork: Άντζη Σκλαβενίτη

Παραγωγή: Utopia+

Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.