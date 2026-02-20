Ένοχος ο ορειβάτης που εγκατέλειψε τη σύντροφό του στα 3.798 μέτρα - Είχε κάνει το ίδιο και σε άλλη γυναίκα

Ένοχος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας κρίθηκε ο ερασιτέχνης ορειβάτης ο οποίος εγκατέλειψε την σύντροφό του στην υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας, στα 3.798 μέτρα, αφού αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την ανάβαση.

Ο 37χρονος Thomas P. - δεν δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες όνομά του - καταδικάστηκε σε ποινή πέντε μηνών, με αναστολή, και έλαβε πρόστιμο 9.400 ευρώ, για την πρόκληση του θανάτου της Kerstin G τον Ιανουάριο του 2025.

Η δίκη στη δυτική Αυστρία προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια περίπτωση δίωξης για περιστατικό που σχετίζεται με ορειβασία.

Η απόφαση δημιουργεί προηγούμενο, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει τους κανόνες του χώρου.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος στις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως «λυπάται ατελείωτα» για τον θάνατο της κοπέλας του. Ο δικηγόρος του περιέγραψε το περιστατικό ως «τραγικό ατύχημα».

Την ημέρα που έλαβε χώρα το συμβάν, το ζεύγος είχε μείνει πίσω στο πρόγραμμά του και η 33χρονη δεν είχε δυνάμεις για να συνεχίσει. Ήταν περί τα 50 μέτρα μακριά από την κορυφή του βουνού Γκρόσγκλοκνερ όταν έπεσε η νύχτα. Ο 37χρονος έκανε λόγο για μία «πολύ αγχωτική» στιγμή.

Παραδέχθηκε πως εγκατέλειψε τη σύντροφό του σε σημείο εκτεθειμένο στους ισχυρούς ανέμους, αλλά είπε ότι το έκανε για να ζητήσει βοήθεια. Δεν μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήματα όπως γιατί δεν την τύλιξε με την ισοθεριμή κουβέρτα για να μείνει ζεστή.

Πρώην σύντροφός του, που είχε κληθεί ως μάρτυρας στη δίκη, δήλωσε πως είχε ζήσει την ίδια εμπειρία με την 33χρονη, εκείνη ωστόσο στάθηκε περισσότερο τυχερή.

Ο άνδρας την εγκατέλειψε μόνη της κατά τη διάρκεια ανάβασης το 2023, γεγονός που της προκάλεσε μεγάλη σύγχυση.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε και υλικό από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τους Thomas P και Kerstin G να ανεβαίνουν το όρος, όπως και τον κατηγορούμενο να κινείται μόνος του.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ένας έμπειρος ορειβάτης, έκρινε πως ο κατηγορούμενος ήταν αμελής, καθώς θα έπρεπε να αναγνωρίσει ότι η γυναίκα δεν είχε τις δυνάμεις να συνεχίσει και δεν έπρεπε να μείνει μόνη της.

«Δεν σε βλέπω σαν δολοφόνο. Αλλά σε βλέπω σαν έναν άπονο άνθρωπο» είπε στον 37χρονο. Ωστόσο, είπε ότι επειδή ο κατηγορούμενος ήταν «γαλαξίες» πιο ικανός ως ορειβάτης από την κοπέλα του, και επειδή εκείνη είχε θέσει τον εαυτό της υπό τη φροντίδα του, έφερε την ευθύνη για τον θάνατό της.