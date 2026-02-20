Οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν ανατριχιάζουν, και όσο ευθύνη έχουν τα μεγάλα ονόματα που γνωρίζουμε όλοι και πρωταγωνιστούν στην υπόθεση, άλλο τόσο έχουν και άσημα ονόματα που έπαιξαν κομβικό ρόλο στην ενορχήστρωση της φρίκης.

Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανείς πώς ο Επστάιν, φρόντιζε οι νεαρές γυναίκες του να είναι σεξουαλικά υγιείς, έτοιμες να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του;

Το ερώτημα είναι ρητορικό και αφού scripta manent, οι απαντήσεις βρίσκονται στα email του, που ξεψαχνίζονται ένα προς ένα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ένα χαρτί του Επστάιν λοιπόν ήταν να εξασφαλίσει δίκτυο γιατρών που ήλεγχαν τις γυναίκες για ΣΜΝ. Τους συνταγογραφούνταν αντισυλληπτικά χάπια και εμβολιάζονταν κατά του HPV. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, έκανε τακτικά πληρωμές σε τουλάχιστον τρεις γυναικολόγους της Νέας Υόρκης, καθώς και σε έναν δερματολόγο και στον προσωπικό του γιατρό.

Επστάιν: Τι είναι βέβαιο και τι είναι αβέβαιο μέχρι στιγμής

Αβέβαιο και ασαφές παραμένει, το αν οι κατονομαζόμενοι γιατροί γνώριζαν την εγκληματική δραστηριότητα του παιδεραστή, αν και μέχρι τη στιγμή των πρώτων σχετικών μηνυμάτων, είχε καταδικαστεί για προσέλκυση ανηλίκων.

Το βέβαιο είναι ότι ο Επστάιν πλήρωσε για πολλά από αυτά τα ιατρικά ραντεβού απευθείας μέσω επιταγής ή πιστωτικής κάρτας. Είναι επίσης σαφές, από μηνύματα με τις στενές επαφές του, ότι έστελνε γυναίκες σε γυναικολόγους και άλλους γιατρούς τόσο συχνά που ήταν κοινή γνώση ορισμένων στον κύκλο του. Σε ένα email της 12ης Δεκεμβρίου 2012, ένας συνεργάτης του οποίου το όνομα είναι κρυμμένο αλλά η διεύθυνση email του ταιριάζει με αυτή του Μαρκ Έπσταϊν, αδελφού του Τζέφρι, ρωτάει τον Επστάιν: «Θυμάστε το όνομα του γυναικολόγου στον οποίο στέλνατε τα θύματά σας;»

«Πριν από πολλά χρόνια, τις στέλνατε σε έναν γυναικολόγο στη Νέα Υόρκη, ο οποίος κάποτε σχολίασε κάτι, λέγοντας ότι τον κρατούσατε μόνος του σε λειτουργία», γράφει ο αποστολέας. Το μήνυμα δεν κατονομάζει τον συγκεκριμένο γιατρό, αλλά τα νέα αρχεία προσφέρουν πιθανές ενδείξεις σχετικά με την εμπλοκή ορισμένων γιατρών.

Στο φως ονόματα από το «ιατρικό επιτελείο του Επστάιν»

Σε ένα email του 2015, όταν ένα άγνωστο άτομο ρωτά ποιους γυναικολόγους χρησιμοποιεί τακτικά ο Επστάιν για «τα κορίτσια», η πρώην μέλος του προσωπικού του Έπσταϊν, Μπέλα Κλάιν, απαντά «S. Yale και Romoff».

Το «S. Yale» φαίνεται να είναι η Σούζαν Γέιλ, μια μαιευτήρας/γυναικολόγος που ασκούσε το επάγγελμά της στο Μανχάταν για περισσότερα από 45 χρόνια. Προηγουμένως μοιραζόταν ένα ιατρείο με τον συνάδελφό του μαιευτήρα/γυναικολόγο Άνταμ Ρόμοφ, ο οποίος αναφέρεται στα email ως ο γιατρός ορισμένων γυναικών που σχετίζονται με τον Επστάιν, συμπεριλαμβανομένης της Καρίνα Σούλιακ, της μακροχρόνιας φίλης του και φερόμενης δικαιούχου της περιουσίας του των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το όνομά της εμφανίζεται στα αρχεία του Επστάιν 38 φορές, αν και δεν φαίνεται ποτέ να βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον ίδιο τον Επστάιν

Ο Αλεξάντερ Σίφριν, μαιευτήρας/γυναικολόγος και ειδικός στην ολοκληρωμένη γυναικεία υγεία στο Μανχάταν και το Μπρούκλιν, αναφέρεται επίσης επανειλημμένα στα email και τα μηνύματα κειμένου. Σε μια ανταλλαγή του 2019, μια γυναίκα της οποίας το όνομα έχει αποκρυφθεί στέλνει στον Επστάιν έναν υπέρηχο που πραγματοποίησε ο Σίφριν πριν ζητήσει συμβουλές σχετικά με τη θεραπεία για τις κύστεις των ωοθηκών της.

«Στείλτε μου μια σέξι φωτογραφία ως ευχαριστώ», λέει ο Επστάιν σε απάντηση. Ο Σίφριν επίσης δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι χάρες στον Επστάιν ως δίψα για εξουσία

Το δίκτυο γιατρών του, ξεπερνούσε τα σύνορα της Νέας Υόρκης. Τα email αναφέρονται σε γιατρούς στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, στο Νέο Μεξικό και στο Οχάιο, όπου ο Επστάιν είχε σπίτια.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Πανεπιστήμιο του Οχάιο ανακοίνωσε ότι ερευνά τον πρόεδρο του τμήματος μαιευτικής και γυναικολογίας, Δρ. Μαρκ Λάντον, μετά την εμφάνισή του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, αρνείται όλες τις κατηγορίες και για το ότι γνώριζε για την εγκληματική δραστηριότητα του Επστάιν.

Σε άλλο email ο Τζλεφρι Επστάιν, φέρεται να στέλνει ένα κορίτσι δει μια νέα γυναικολόγο, τη Δρ. Ιζαμπέλ Μπλούμπεργκ - μια γιατρό που σχετίζεται με το Όρος Σινά - αφού λάβει τις «ενέσεις» της από τον Σιφρίν. «Μίλησα μαζί της και της είπα ότι είσαι η νέα μου βοηθός και να προσέχει ιδιαίτερα», έγραψε. «Οι πελάτες της είναι οι πλουσιότερες οικογένειες στη Νέα Υόρκη και είναι πολύ ευγενική».

Ένας άλλος γιατρός, ο Δρ. Στίβεν Βίκτορ, δερματολόγος με έδρα τη Νέα Υόρκη, του οποίου το όνομα εμφανίζεται εκατοντάδες φορές στην καταχώρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, φαίνεται να πίστευε ότι το να βλέπει τα «κορίτσια» του Έπσταϊν του έδινε μια μορφή επιρροής.

Σε ένα email του 2009, φαίνεται να επικρίνει τον Επστάιν επειδή δεν τον στήριξε οικονομικά με αντάλλαγμα να θεραπεύει δωρεάν τις «φίλες» του και δεν μίλησε στα μέσα ενημέρωσης γι' αυτόν.

Ωστόσο, αργότερα δήλωσε επίσης συγκλονισμένος για την δραστηριότητα του Επστάιν. «Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος από αυτό που έκανε ο κ. Επστάιν σε νεαρές γυναίκες και παιδιά.», φέρεται να είπε.

Το κρυμμένο δίκτυο γιατρών του Επστάιν, δείχνει μεταξύ άλλων, πόσο η δίψα για εξουσία και αναγνώριση προσηλυτίζει τον καθένα. Δεν εμπλέκονταν άτομα που βρίσκονταν στην εξουσία, αλλά και άτομα που ήθελαν να βρεθούν. Και δυστυχώς με αρκετές ικανότητες για να το καταφέρουν.